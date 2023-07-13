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15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz günü İstanbul'da metro, metrobüs, Marmaray, İETT, vapur bedava mı olacak? İstanbul, Ankara...

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Giriş Tarihi: 13.07.2023 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023
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15 Temmuz’da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz günü İstanbul’da metro, metrobüs, Marmaray, İETT, vapur bedava mı olacak? İstanbul, Ankara...

"15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçen yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili nedeniyle toplu taşıma ücretsiz hizmet vermişti.Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz günü İstanbul'da metro, metrobüs, Marmaray, İETT, vapur bedava mı olacak? İstanbul, Ankara...

"15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz günü İstanbul'da metro, metrobüs, Marmaray, İETT, vapur bedava mı olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz tarihinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz günü İstanbul'da metro, metrobüs, Marmaray, İETT, vapur bedava mı olacak? İstanbul, Ankara...

15 TEMMUZ'DA ULAŞIMIN ÜCRETSİZ OLACAĞI HATLAR

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, 15/7/2023 Cumartesi günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf olacak.

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.

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