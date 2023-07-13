18-25 yaş arası gençlere ücretsiz müzekart! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak müjdeledi

GEÇEN YIL 325 BİN GENÇ FAYDALANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje, 'Genç Ne Sever' Platformu kapsamında geçen yıl hayata geçirildi.