18-25 yaş arası gençlere ücretsiz müzekart! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak müjdeledi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlerin müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilmeleri için 'Müzekart GNS' projesini yeniden başlattıklarını ilan etti. İşte müzekart için başvuru yolu...
Bakan Bak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde! Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
GEÇEN YIL 325 BİN GENÇ FAYDALANDI
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje, 'Genç Ne Sever' Platformu kapsamında geçen yıl hayata geçirildi.
1 Temmuz 2022- 1 Ekim 2022 tarihleri arasında uygulanan projeden 325 bin genç faydalandı.
Bu yıl da 13 Temmuz 2023- 13 Ekim 2023 tarihleri arasında projeden faydalanmak isteyen 18-25 yaş arası gençler, 'www.muzekartgns.com' adresi üzerinden başvuru yaparak kartlarını oluşturabilecek ve ülke genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini tekrar ücretsiz görme imkanı bulacaklar.
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