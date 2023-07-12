Bir yandan sıcak bir yandan kalabalık! Kliması çalışmayan metrobüsler isyan ettirdi: Bu şekilde yolculuk yapmak çok zor

"BU ŞEKİLDE YOLCULUK YAPMAK ÇOK ZOR"

İsmail Öger ise araçlardaki klima sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, "Kliması çalışmayan metrobüslere acil müdahale edilmeli. Havalar çok sıcak. Bu şekilde yolculuk yapmak çok zor." diye konuştu.

Başka bir yolcu da günümüz şartlarında metropol olan İstanbul'da bu tür sorunların yaşanmasının çok üzücü olduğunu kaydetti.