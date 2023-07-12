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Aliyev TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.07.2023
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Aliyev TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan temasları kapsamında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ve Başbakan Ali Asadov'la bir araya gelecek.

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