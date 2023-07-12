İzmir deprem son dakika 2023! 12 Temmuz İzmir’de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...

12 Temmuz İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Aliağa merkezli depremin şiddeti ve büyüklüğü açıklandı. Yerin 10.9 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. İzmir deprem merkez üssü, büyüklüğü, şiddeti ve büyüklüğü fay hattı hareketleri ile takip ediliyor. Peki, 12 Temmuz İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...