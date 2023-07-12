İzmir deprem son dakika 2023! 12 Temmuz İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
"12 Temmuz İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ege Denizi, Çandarlı Körfezi merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı 3 km uzağında Aliağa ilçesinde şiddetli hissedildi. Bölge halkı araştırmalara başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Peki, 12 Temmuz İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler....
12 Temmuz İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Aliağa merkezli depremin şiddeti ve büyüklüğü açıklandı. Yerin 10.9 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. İzmir deprem merkez üssü, büyüklüğü, şiddeti ve büyüklüğü fay hattı hareketleri ile takip ediliyor. Peki, 12 Temmuz İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
SON DAKİKA İZMİR'DE DEPREM!
Deprem, 12 Temmuz saat 11.52'de İzmir Aliağa merkez üssünde meydana geldi. 3.5 büyüklüğündeki depremin etkisi araştırılıyor.
AFAD depremi yerin 10.9 km altında kaydetti.
İZMİR DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [03.60 km] Aliağa (İzmir)
Tarih:2023-07-12 Saat:11:52:45 TSİ
Enlem:38.888 N Boylam:27.024 E
Derinlik:10.09 km
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- İzmir deprem son dakika 2023! 12 Temmuz İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...
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