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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Siyasi komedi örneği

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Giriş Tarihi: 12.07.2023 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Siyasi komedi örneği

Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan hakkında söylediği sözlere tepki gösterdi. Çelik, "Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan hakkında söylediği sözlere tepki gösterdi. Çelik, "Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir." ifadelerini kullandı.

İşte Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar
CHP Genel Başkanı Sn Kılıçdaroğlu'nun tüm siyasi hayatı son seçimde bir kez daha görüldüğü gibi yenilgilerle ve başarısızlıklarla doludur. Son seçimden sonra CHP içinde ortaya çıkan tartışmalar doğrudan Sn Kılıçdaroğlu'nun liyakati ile ilgilidir. Kendi liyakati kendi partisi içinde tartışılan birinin öncelikle konuşması gereken konu budur.

Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir. Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliği her seçimde yeni bir zirveye ulaşmakta ve devlet yönetmedeki yüksek liyakati Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak için attığı her adımda bir kez daha görülmektedir.

AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na sert yanıt

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