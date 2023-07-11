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Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı: Asla unutmayacağız

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Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Srebrenitsa mesajı: Asla unutmayacağız

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümünde bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Srebrenitsa’yı asla unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

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