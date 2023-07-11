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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den ABD'li mevkidaşı ile F-16 görüşmesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.07.2023
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den ABD’li mevkidaşı ile F-16 görüşmesi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 tedarik/modernizasyon konuları ele alındı.

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