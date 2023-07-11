MECLİS KAPANIŞ TARİHİ | Meclis ne zaman tatile girecek 2023? TBMM Meclis çalışma süresi uzatıldı mı?
Meclis'in kapanacağı tarih vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Mayıs ayındaki seçimlerin ardından yeni Kabinenin kurulması ile birlikte TBMM'de tatilin ne zaman başlayacağı araştırma konusu oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, çalışma süresinin uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, Meclis tatil tarihi...
"Meclis çalışma süresi uzatıldı mı?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Resmi Gazete'deki karar sonrası TBMM'nin tatile gireceği tarih gündemdeki yerini aldı. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek 2023? TBMM Meclis ne zaman kapanacak? İşte, detaylar...
MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK, SÜRE UZATILDI MI?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem edeceği yönünde alınan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü Birleşiminde karar verildi.
Faaliyetlerine devam eden Meclis gündemine bayram öncesinde milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren tasarı bu hafta komisyonlara gelecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirme. 7 bin 500 TL'nin üzerinde Maaş alanlara yönelik seyyanen artış için yasal düzenleme gerekli.
AK Parti grubu, üzerinde çalıştığı bu önemli düzenlemeleri Meclis gündemine taşıyacak. Teklif, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifin, Kurban Bayramı öncesinde komisyona sunulması bekleniyor.
GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK
Meclis'te salı ve çarşamba günü grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. dönemin ilk grup toplantısında kürsüde olacak. AK Parti grup toplantısı, 21 Haziran Çarşamba günü yapılacak.
Yeni tarih ise henüz belli olmadı.Gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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