Ege Denizi deprem son dakika! 11 Temmuz deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Çanakkale, Balıkesir, Edremit, Ayvacık...

"Deprem mi oldu son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. AFAD tarafından paylaşılan son veriye göre, Ege Denizi, Midilli Adası'nda deprem meydana geldi. Depremin şiddeti sarsıntıyı son dakika haberinin ardından sorgulanmaya başladı. Peki, az önce deprem mi oldu? İşte, AFAD Kandilli son depremler listesi...