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Ege Denizi deprem son dakika! 11 Temmuz deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Çanakkale, Balıkesir, Edremit, Ayvacık...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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Ege Denizi deprem son dakika! 11 Temmuz deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Çanakkale, Balıkesir, Edremit, Ayvacık...

Son dakika... "Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. AFAD tarafından paylaşılan son veriye göre, Ege Denizi, Midilli Adası'nda 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. "11 Temmuz 2023 az önce Ege Denizi Çanakkale'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soruları gündeme getirildi. İşte, depremin detayları...

"Deprem mi oldu son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. AFAD tarafından paylaşılan son veriye göre, Ege Denizi, Midilli Adası'nda deprem meydana geldi. Depremin şiddeti sarsıntıyı son dakika haberinin ardından sorgulanmaya başladı. Peki, az önce deprem mi oldu? İşte, AFAD Kandilli son depremler listesi...

EGE DENİZİ DEPREM SON DAKİKA!

Ege Denizi son dakika deprem haberi Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı.

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer: Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.06 km] Ayvacık (Çanakkale)

Tarih: 2023-07-11

Saat: 12:52:18 TSİ

Enlem: 39.373 N

Boylam: 26.278 E

Derinlik: 7 km

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

11 Temmuz saat 12.52'de Ege Denizi Ayvacık merkez üssünde meydana geldi. 4.0 büyüklüğündeki depremin etkisi çevre illerde de hissedildi.

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