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Emine Erdoğan'dan Litvanya Ulusal Sanat Müzesi'ne ziyaret! Lider eşleriyle bir araya geldi

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Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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Emine Erdoğan’dan Litvanya Ulusal Sanat Müzesi’ne ziyaret! Lider eşleriyle bir araya geldi

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının eşleri için düzenlenen resmi program kapsamında Litvanya Ulusal Sanat Müzesi ziyaretine katıldı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılan Başkan Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, düzenlenen program kapsamında lider eşleriyle müzeyi gezdi.

Emine Erdoğan'ın katıldığı müze ziyaretinde, Litvanya Cumhurbaşkanının eşi Diana Nausediene ve NATO Genel Sekreterinin Eşi Ingrid Schulerud da yer aldı.

"Litvanya modern dansının mimari ve video sanatla sinerjisine" işaret edilen kısa video gösterimlerinin gerçekleştirildiği ziyarette, Litvanya Ulusal Sanat Müzesi Genel Direktörü Arunas Gelunas tarafından sunum yapıldı.

Program kapsamında müzik dinletisi de sunuldu.

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