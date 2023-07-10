Baba-oğul kafa kafaya! İmamoğlu darbeyi vurdu! Kılıçdaroğlu'nun yaverini görevden aldı
Türkiye’nin kritik öneme sahip seçimlerinde Başkan Erdoğan karşısında hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hala kendine gelebilmiş değil. Parti içinde yaşanan kaosun ardı arkası kesilmezken, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki koltuk kavgası her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için gittiği ABD'deki ziyaretlerini planlayan İBB Başkanvekili Selçuk Sarıyar'ı görevden aldı. Sarıyar, Kılıçdaroğlu'nun İBB'deki kayyumu olarak biliniyordu.
Seçimlerden ağır hasarla çıkan Cumhuriyet Halk Partisinde başlayan koltuk kavgası iç savaşa dönüşüyor. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na bayrak açmak için kurduğu 'İktidar İçin Değişim' isimli internet sitesi yayına girdi.
Kurulan siteyi CHP MYK üyelerine soran fondaş medya İmamoğlu'nun hamlesinin CHP Genel Merkezi'nde karşılık bulmadığını yazdı.
BABA-OĞUL SAVAŞINDA KİM HANGİ SAFTA?
Genel Başkanlık savaşında saflar belirlenmeye başlarken düne kadar birbirlerine karşı sert mücadele eden Canan Kaftancıoğlu-Oğuz Kaan Salıcı ile Battal İlgezdi ve Bülent Kerimoğlu dörtlüsünün ittifak yapıp İmamoğlu'na karşı mücadele edecekleri ortaya çıkmıştı.
CHP'DE KİLİDİ İSTANBUL KONGRESİ AÇACAK
Bu dörtlüye Erdoğan Toprak'ın da katıldığı biliniyor. Yerel seçimler de yaklaştığı için diğer belediye başkanlarının da büyük oranda bu ekibe destek vereceği öngörülüyor. Bu durumda İstanbul kongresi "İmamoğlucular" için hayal olabilir.
İMAMOĞLU ÖZERKLİĞİNİ İLAN ETTİ
Zira CHP'de İstanbul'u kaybeden tarafın Ankara'daki Genel Başkanlık yarışında şansının daha az olduğu değerlendiriliyor. Bu gelişmeler ışığında İstanbul'da elini güçlendiren Kılıçdaroğlu'na karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.
KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİM GÖREVDEN ALINDI
Ekrem İmamoğlu, bir dönem CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yapan, şimdi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili olan Selçuk Sarıyar'ı görevden aldı.
CHP fondaşlarında yer alan habere göre, İmamoğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Sarıyar'a, "Hem il başkanlığı yarışı hem de İBB Başkanvekilliği partiye de belediye de zarar verir, o nedenle görevi bırakmanız daha doğru olacaktır" dediği belirtildi.
2022'DE İBB BAŞKANVEKİLİ OLARAK ATANMIŞTI
Bir dönem CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı görevini de yapmış olan Selçuk Sarıyar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi meclis üyesi seçildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sekreterliği'nin yanı sıra İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği'nde divan üyesi ve dış ilişkiler komisyon üyesi görevlerinde bulunan Sarıyar, 2022 yılında İBB Başkanvekili olarak atanmıştı.
SARIYAR KILIÇDAROĞLU'NUN İBB'DEKİ KAYYUMU OLARAK BİLİNİYOR
Sarıyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB'deki kayyumu olarak biliniyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için icazet almaya Eylül ayından ABD'ye gitmişti. Kılıçdaroğlu'nun ABD'de yapacağı bazı ziyaretleri planlayan kişinin İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar olduğu ortaya çıkmıştı.
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