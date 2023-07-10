Baba-oğul kafa kafaya! İmamoğlu darbeyi vurdu! Kılıçdaroğlu’nun yaverini görevden aldı

CHP'DE KİLİDİ İSTANBUL KONGRESİ AÇACAK

Bu dörtlüye Erdoğan Toprak'ın da katıldığı biliniyor. Yerel seçimler de yaklaştığı için diğer belediye başkanlarının da büyük oranda bu ekibe destek vereceği öngörülüyor. Bu durumda İstanbul kongresi "İmamoğlucular" için hayal olabilir.