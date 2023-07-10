Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den A Haber’e özel eğitime gündemine ilişkin flaş açıklamalar

"BİZE ÖZGÜ BİR EĞİTİM KURGUSU OLUŞTURMALIYIZ"

Bize özgü bir eğitim kurgusunu tartışmamız gerekiyor. Çocuğunu bize teslim eden anne ve baba, öğretmenlere devasa bir misyon yüklüyor. Yeri geliyor anne yeri geliyor baba oluyorlar. Öğretmenlerimiz de bu durumda eziliyor. Her veli öğretmenlerin yükünü hafifletmek için çaba göstermeli.