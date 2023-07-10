Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den A Haber'e özel eğitime gündemine ilişkin flaş açıklamalar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber ekranlarının sevilen programı Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarında öne çıkanlar:
ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Atama bekleyen öğretmenleri anlıyorum. Aileleri ve kendileri beklenti içinde. Elimizden geldiğince bu arkadaşlarımızın programlarını çözeceğiz. Biz de istiyoruz ancak şu an bu işin prosedürleri ve kadro problemi var.
Türkiye Yüzyılı'nın inşası öğretmenler üzerinden olacak. Türkiye Yüzyılı kuşağı yetiştirmek bizim görevimiz.
"BİZE ÖZGÜ BİR EĞİTİM KURGUSU OLUŞTURMALIYIZ"
Bize özgü bir eğitim kurgusunu tartışmamız gerekiyor. Çocuğunu bize teslim eden anne ve baba, öğretmenlere devasa bir misyon yüklüyor. Yeri geliyor anne yeri geliyor baba oluyorlar. Öğretmenlerimiz de bu durumda eziliyor. Her veli öğretmenlerin yükünü hafifletmek için çaba göstermeli.
TOPLUMSAL SEFERBERLİK ÇAĞRISI
Örf ve pozitif eğitimi harmanlayan bir model oluşturmalıyız. Toplumsal seferberlik ilan etmeliyiz. Aileler çocuğun eğitiminde daha çok rol üstlenmeli.
KIZLARA ÖZEL OKUL KURULACAK MI?
Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin ilk söylediği şey "Erkeklerin olduğu yerde olmasını istemiyorum" diyor. Biz o kızlarımızı eğitime dahil etmeliyiz. Karma eğitim esastır. Kız okulları kurmak gerekiyorsa kurulur.
Eğitim sistemiz biraz tutucu. Dünya çok hızlı değişiyor, eğitim sistemi sürekli revize olmalı.
20 YILDA 359 BİN DERSLİK
MEB bünyesinde çalışan öğretmenlerin yüzde 80'i son 20 yıl içinde atanmış durumda. Yine 20 yılda 359 bin derslik yapıldı. Derslik ve öğretmen sayısı dünya ortamaları seviyesinde.
TARTIŞMAYI SINAV SİSTEMLERİNE İNDİRGEMEK ÇOK YANLIŞ
"Eğitim deneme tahtası oldu" eleştirilerine de değinen Bakan Tekin "Tartışmayı sınav sistemlerine indirgemek çok yanlış" ifadelerini kullandı. Bakan Tekin, eğitimde radikal dönüşüme karşı olduğunu söyledi.
Türkiye'de İmam Hatip Okulu oranı yüzde 12-13 oranında.
DEPREM BÖLGESİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM
Bölgede deprem sonrası yer değişikliği isteyen öğretmenlere pozitif ayrımcılık yaptık. 2023'te atanan 45 bin öğretmenin çoğunluğu buraya atandı.
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