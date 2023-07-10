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İzmir'de suya yüzde 43,47 zam: Karar Belediye Meclisi'nde kabul edildi

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Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
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İzmir’de suya yüzde 43,47 zam: Karar Belediye Meclisi’nde kabul edildi

İzmir'de ağustos ayından geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 43,47 zam yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde düzenlenen toplantıda alınan karar oy çokluğuyla kabul edildi. İşte detaylar...

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayından geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 43,47 zam yapılmasını kararlaştırdı. İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu, Kültürpark Fuar Alanı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, ağustos ayından geçerli olmak üzere suya yüzde 43,47 zam yapılması önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.

İzmir'de geçen yıl 1 Nisan'da başlatılan, şebeke suyu tarifesinin Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre aylık belirlenmesi uygulamasına, Sayıştay tarafından, maliyet artışlarının aylara bölünerek tarifelere yansıtılmasının uygun bulunmaması nedeniyle son verilmişti.

Sayıştay'ın talebi doğrultusunda, genel kurul kararıyla yılda iki artış yapılabileceği belirtilmişti.

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