İzmir'de suya yüzde 43,47 zam: Karar Belediye Meclisi'nde kabul edildi
İzmir'de ağustos ayından geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 43,47 zam yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde düzenlenen toplantıda alınan karar oy çokluğuyla kabul edildi. İşte detaylar...
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ağustos ayından geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 43,47 zam yapılmasını kararlaştırdı. İZSU Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurulu, Kültürpark Fuar Alanı'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, ağustos ayından geçerli olmak üzere suya yüzde 43,47 zam yapılması önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.
İzmir'de geçen yıl 1 Nisan'da başlatılan, şebeke suyu tarifesinin Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre aylık belirlenmesi uygulamasına, Sayıştay tarafından, maliyet artışlarının aylara bölünerek tarifelere yansıtılmasının uygun bulunmaması nedeniyle son verilmişti.
Sayıştay'ın talebi doğrultusunda, genel kurul kararıyla yılda iki artış yapılabileceği belirtilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı YKS (AYT TYT) erken açıklanır mı?
- 100 bin işçiye kadro müjdesi! Torba Yasa için 2 açıklama geldi! Taşerona kadro, TYP, Belediye Şirket işçileri, Bağkur tescil affı...
- Galatasaray - Kisvarda maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Kisvarda maçı saat kaçta?
- Hızlı kilo verdiren Ebru Akel diyeti! Bu yöntemle 1 gram bile almıyor! Her gün tükettiği içecek...
- Hızlı kilo verdiren Ebru Akel diyeti! Bu yöntemle 1 gram bile almıyor! Her gün tükettiği içecek...
- 2000 - 2008 S. sigortalıya kademeli emeklilik ışığı yandı! 2. torba yasada 45 - 46 - 47 - 48 yaşında emeklilik vizesi! Kadın - erkek yaş çizelgesi, çıraklık ve sigorta...
- Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı aile destek ödemeleri zamlı mı ödenecek?
- EYT'liler zam alacak mı? EYT emeklisine yüzde 25 zam var mı? TEMMUZ 2023 EYT MAAŞ ZAMMI SON DURUM!
- AÖL SINAV TAKVİMİ 2023 | AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi olacak?
- Emekliye yüzde 25 zam! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Kök aylık da değişecek! Aylık 7 bin 616 TL - 9 BİN 877 TL arası alanlar…
- Galatasaray - Kisvarda FC hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray Kisvarda hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?
- MTV ÖDEME TARİHLERİ 2023! MTV ek vergi ne zaman ödenecek, kimler muaf olacak? Hangi araç ne kadar ödeyecek?