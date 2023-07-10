150 bin TL evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri belli oldu mu?
"150 bin TL evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni evlenecek çiftlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi müjdesi Başkan Erdoğan tarafından verilmişti. Devlet destekli evlilik kredisinin kaynağı kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası'ndan sağlanacak. Peki, 150 bin TL evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri belli oldu mu?
"150 bin TL evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini açıklamıştı. Başvuru yapmak isteyen kişiler konuya dair detayları araştırıyor. Peki, 150 bin TL evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? Evlilik kredisi şartları ve başvuru tarihleri belli oldu mu?
EVLİLİK KREDİSİ VE FAİZ ORANLARI KAÇ OLACAK?
Yeni evlenecek çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek. Faiz kredi miktarı 150 bin TL olacak. Konu hakkında Başkan Erdoğan, "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Böylece, genç çiftler evlilik hayatına başlarken kimseye muhtaç olmadan yuvalarını kuracak, evliliğin ilk yıllarında finansal açıdan daha rahat bir ortamda yaşamlarını sürdüreceklerdir. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankası faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir" sözleri kullanıldı.
150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM
Seçim beyannamesi olarak duyurulan evllik kredisinin Yeni Kabine Toplantısı ile masaya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.
Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." ifadelerini kullanmıştı.
EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
Yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi için şartlar ve yaş sınırı henüz belli olmadı.
EVLİLİK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.
Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.
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