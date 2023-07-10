10 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Galatasaray'dan Alexis Sanchez bombası! Yıldız isim için yeniden devreye girdiler...

Galatasaray'dan Alexis Sanchez bombası! Yıldız isim için yeniden devreye girdiler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
ABONE OL
Galatasaray’dan Alexis Sanchez bombası! Yıldız isim için yeniden devreye girdiler...

Yeni sezonda yine iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray geçen sene de gündemine aldığı Alexis Sanchez için girişimlere başladı. Sarı kırmızılılar yıldız isme teklif yaparken beklemeye geçti. İşte detaylar...

Galatasaray, Marsilya ile sözleşmesini tamamlayan Alexis Sanchez'in durumunu yakından takip ediyor.

SANCHEZ YİNE GÜNDEMDE

Galatasaray, transferde adeta gaza bastı. Mauro Icardi'yi bu kez bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen, Leandro Paredes transferinde önemli mesafe kaydeden sarı-kırmızılılar bu kez rotasını Alexis Sanchez'e kırdı.

MARSILYA'YI TERCİH ETMİŞTİ

Galatasaray, Marsilya ile sözleşmesi sona eren Şilili futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sene de Sanchez ile ilgilenmiş ancak 34 yaşındaki oyuncu o dönem Marsilya'yı tercih etmişti.

SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYORLAR

Sanchez'le birkaç Arabistan kulübü de ilgileniyor. Ayrıca Marsilya da deneyimli futbolcu ile yeniden sözleşme imzalamak istiyor. Marsilya'da geçen sezon 44 maçta süre bulan Alexis Sanchez, 18 gol attı ve 3 asist asist yaptı.

Sanchez, kariyerinde; Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter gibi önemli ekiplerin formasını giydi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA