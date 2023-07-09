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Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.07.2023
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Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Bolu’da gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikametinde su birikintisi oluştu. Sağ şeritte oluşan su birikintisi sebebiyle sürücüler 2 şeritten yönlendirilirken, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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