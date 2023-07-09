09 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kızılay mesajı: 85 milyonun sahip çıkması gerekiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kızılay mesajı: 85 milyonun sahip çıkması gerekiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.07.2023 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kızılay mesajı: 85 milyonun sahip çıkması gerekiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılay' 85 milyonun sahip çıkması gerektiğini hatırlatarak, "Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerekiyor" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA