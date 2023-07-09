Kızılay'ın Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu | Fatma Meriç Yılmaz kimdir?
Türk Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu'nda Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz genel başkan seçildi. Oylama öncesi Türk Kızılay'ın Olağanüstü Genel Kurulu'na bir video mesaj gönderen ve Kızılay'ın devlet millet kaynaşmasının vücut bulmuş hali olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir." ifadelerine yer vermişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise seçim sonrası bir tebrik mesajı paylaşarak “Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, bugün yapılan genel kurul toplantısında ülkemizin dünya çapında büyük sivil toplum ve insani yardım kuruluşunun yeni genel başkanı seçildi. Kendisini kutluyor ve başarılar diliyoruz.” dedi. Peki, Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Ayrıntılar haberimizde...
Türkiye Kızılay Derneğinin Genel Başkanlığına Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz seçildi.
Yılmaz, Türk Kızılay Etimesgut yerleşkesinde düzenlenen olağanüstü genel kurulda, genel başkanlığa tek isim aday oldu.
Oyların tamamını alan Yılmaz, Kurum'un ilk kadın genel başkanı olarak seçildi.
Seçimin ardından delegelere teşekkür eden Yılmaz, "Kızılay bu ülkenin en nadide değerlerinden bir tanesi. Merhametin, yardımseverliğin, dayanışma azminin en somut örneği olan bir iyilik kalesidir Kızılay. Kimsenin bu yapıya zarar vermesine müsamahamız yok. Kızılay bütün gündelik çekişmelerin, politik mülahazaların üzerinde bir kurum ve herkes bu hassasiyetle davranmalıdır." diye konuştu.
Yılmaz, "yollarının uzun ve heybelerinin ağır olduğunu" ifade ederek şunları kaydetti:
"Yakında ve uzakta, içerde ve dışarda bizim yolumuzu gözleyenler var. Bağışçılarımızdan aldığımız emaneti, hakkıyla ihtiyaç sahibine ulaştırmak için durup dinlenmeden bütün zorlukları aşarak koşacağız. Bizim hikayemiz zorlukların üstesinden gelmenin hikayesidir. Depremde, savaşta, yangında, selde, salgında hep olduğu gibi yine en başta koşan biz olmaya devam edeceğiz."
FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR?
Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 1975 yılında Ankara'da dünyaya geldi.
Yılmaz, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı.
Fatma Meriç Yılmaz, tıpta uzmanlık eğitimini 2000- 2003 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptı.
Fatma Meriç Yılmaz, 2003-2010 yılları arasında aynı hastanede başasistan olarak görev yapmaya başladı. 2008 yılında doçentlik unvanını alan Fatma Meriç Yılmaz, 2010 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı.
2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalına Doçent olarak atandı. 2014 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde profesörlüğe yükseltilerek profesörlük unvanı aldı.
Kızılay Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yılmaz, Kerem Kınık'ın istifası üzerine geçici olarak başkanlık görevini üstlendi.
Fatma Meriç Yılmaz, evli ve 3 çocuk annesidir.
BAKAN KOCA'DAN TEBRİK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise seçim sonrası bir tebrik mesajı paylaşarak "Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, bugün yapılan genel kurul toplantısında ülkemizin dünya çapında büyük sivil toplum ve insani yardım kuruluşunun yeni genel başkanı seçildi. Kendisini kutluyor ve başarılar diliyoruz." dedi.
SAĞLIK BAKANI KOCA TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİNİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNA KATILDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kızılay, 85 milyonun her an ihtiyaç duyabileceği kurumlar arasında. Beklentilerin çok büyük olduğu tüm kurumlar gibi eleştiriler de mümkündür. Bir hastaya, bir yoksula uzanan her Kızılay eliyle bunlar hep geride kalır." ifadelerine yer verdi.
Bakan Koca, Türkiye Kızılay Derneğinin Etimesgut yerleşkesinde düzenlenen olağanüstü genel kuruluna katıldı.
Türk Kızılayın kurulduğu günden beri asil bir merhamet ve karşılık gözetmeyen iyilik duygularının adı olduğunu ifade eden Koca, tüm dünyada Türkçenin en bilinen kelimelerinden bir tanesinin Kızılay olduğunu söyledi.
Kızılayın tüm gönüllülerine minnettar olduklarını vurgulayan Koca, "Bu minnettarlık Kızılay kadar eskidir. Kızılay, dünyadaki mazlum ve mağdurların, yardıma muhtaçların karşısında, insanımızın vicdanın ifadesi, merhametinin tezahürüdür. Ülkemizde ise insanımızın güvence olarak gördüğü güçlü geleneğe sahip bir kurumdur." dedi.
Kızılay gibi iyilik köprüsü olan ve merhamet duygusunu sosyal bir organizasyona dönüştüren sağlam kurumların insanla bağını geleceğe daima güçlü taşıdığını belirten Koca, şöyle konuştu:
"Kızılay, 85 milyonun her an ihtiyaç duyabileceği kurumlar arasında. Beklentilerin çok büyük olduğu tüm kurumlar gibi eleştiriler de mümkündür. Bir hastaya, bir yoksula uzanan her Kızılay eliyle bunlar hep geride kalır. Türkiye'de insan kalbine dokunacak başarı hikayeleri yazma imkanına Kızılay kadar sahip ikinci bir kurum olduğunu şahsen düşünmüyorum. Ama bir şartla, anlatmadığımız şeyin hikayesi olmaz. Yakın geçmişten, kendimizi yeterince anlatmadığımız veya buna pek fırsat bulamadığımız sonucunu çıkartmakta sanırım hemfikiriz."
"BU GÜZİDE KURULUŞUMUZUN ÇALIŞMALARININ GÖLGELENMESİNİ YANLIŞ BULUYORUM"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da Türkiye'nin dünyada insani yardımlarını en fazla artıran ülkelerin başında geldiğini belirterek, son yıllarda 127 ülkede 181 milyon kişiye yardım eli uzatıldığını anlattı.
Türk Kızılayın afetler başta olmak üzere olağanüstü koşullarda akla gelen ilk kurum olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, "Kızılay, Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Güney Asya'dan Kafkasya'ya kadar dünyanın dört bir yanında insani yardımları ilk ulaştıran, çalışmalarıyla da en çok parlayan kurumlardan biri olmuştur." dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin tüm kurumlarının afetzedelere yardım elini uzattığını anımsatan Sarıeroğlu, depremin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmaların bölgede yoğun şekilde devam ettiğini bildirdi.
Türk Kızılayın da bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Sarıeroğlu, "Bu güzide kuruluşumuzun deprem bölgesindeki çalışmalarının siyasi çıkarlar ve suni gündemlerle gölgelenmesini yanlış buluyorum." ifadelerini kullandı.
"KIZILAYI BİR KARİYER DEĞİL, BİR EMANET OLARAK GÖRÜRÜZ"
Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini söyledi.
Kızılay çalışanları ve gönüllerinin deprem bölgesinde çalışmalarını özveriyle sürdürdüğünü bildiren Yılmaz, "Deprem çok büyüktü, coğrafya çok genişti, seçim ortamıydı; insanlar yaşadığı acının büyüklüğüyle baş etmeye çalışırken maalesef bazı insanların bu acıyı kullanmaya çalıştıklarını da gördük. İşte o noktada, biz Kızılaycılar olarak milletimiz için ayağımızı sağlam bastık ve kimseden taltif beklemeden, 'kim, ne diyor' diye bakmadan, yalnızca Allah rızası için iyilik yapmaya, yardıma koşmaya, gece gündüz çalışmaya devam ettik." değerlendirmesini yaptı.
Yılmaz, olağanüstü genel kurulda bir bayrak değişimi yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Biz Kızılaycılar olarak biliriz ki hangi görevde olursak olalım Kızılaycılık ruhu bakidir, devam eder. Bizler Kızılayı bir kariyer değil, bir emanet olarak görürüz. Kızılay hepimizin emaneti. Bu emanette 155 yılın birikimi, bu kurumdan fayda görmüş öksüzün, yetimin, mazlumun ve muhtacın duası var. Bu emanette bugün ve gelecekte, ülkemizde ve dünyada yardım bekleyen insanların umudu var. Hepimizin önceliği bu emanete sahip çıkmak."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj gönderdiği olağanüstü genel kurulda, konuşmaların ardından, derneğin yeni yönetiminin belirlenmesi için oy verme işlemine geçildi.
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