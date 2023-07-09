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SON DAKİKA! Okullar ne zaman açılacak? MEB paylaştı

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Giriş Tarihi: 09.07.2023 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
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SON DAKİKA! Okullar ne zaman açılacak? MEB paylaştı

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Buna göre; ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

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