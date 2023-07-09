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Marmaris'te orman yangını

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Giriş Tarihi: 09.07.2023 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
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Marmaris’te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Asparan mevkisinde kızılçam ağaçları ile çevrili ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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