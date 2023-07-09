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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

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Giriş Tarihi: 09.07.2023 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile ilgili sosyal medyada dezenformasyon ortaya atıldı. 'Binali Yıldırım hayatını kaybetti' şeklinde gerçek dışı paylaşımlarda bulunuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili olarak "Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın 'Hayatını kaybettiği'ne dair sosyal medyada asılsız paylaşımlar yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım, rutin kontrollerini yaptırmak için doktora gitti. Yapılan anjiyo işlemi sonrası evinde istirahat ederek çalışmalarını sürdürüyor.

'BİNALİ YILDIRIM HAYATINI KAYBETTİ' PAYLAŞIMLARI İLE DEZENFORMASYON YAPTILAR

Binali Yıldırım hakkında bu sabah sosyal medyada, 'Hayatını Kaybetti' şeklinde iddialar servis edildi. Maksatlı olduğu anlaşılan paylaşımlar sonrası gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

RUTİN KONTROLLERİNİ YAPTIRDI

Edinilen bilgiye göre; Binali Yıldırım rutin kontrollerini gerçekleştirmek için doktoruna gitti. Yıldırım'a burada anjiyo işlemi yapıldı. Yıldırım, evinde istirahat ediyor. Yıldırım'ın bu sürede işlerini de takip ettiği bildiriliyor. Öte yandan Yıldırım'ın Azerbaycan'da geçirdiği kazadan sonra rutin kontrollere gittiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA SIK SIK YAPILAN DEZENFORMASYONLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Bugün AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a yönelik yayılan gerçek dışı bilgi, daha önce birçok sanatçı, siyasi ve tanınmış kişi için de paylaşıldı. Sosyal medyadaki teyitsiz ve maksatlı paylaşımlar bilgi kirliliğini de beraberinde getiriyor.

BAKAN KOCA: YILDIRIM'IN ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNU BULUNMAMAKTADIR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Binali Yıldırım'ın durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim."

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAYINLADI

Binali Yıldırım'ın anjiyo olduğunu öğrenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu anjiyo olan Genel Başkan Vekilimiz; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbimden acil şifalar diliyor; tez vakitte sağlığına kavuşup aramıza dönmesini temenni ediyorum." dedi.

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