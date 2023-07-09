LGBT terörü Eskişehir'de boy gösterdi! İzinsiz eylemde 18 gözaltı...
Aile yapısını hedef alan, toplumun ahlakını bozan, küçük yaştaki çocukların doğal gelişim sürecini etkileyen LGBT terörü yayılmaya devam ediyor. LGBT’yi hoş gören sapkınlar bu kez Eskişehir’de boy gösterdi. LGBT üyelerine destek için izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Olayların ardından 18 kişi gözaltına alındı.
Toplumun ahlakını bozan, küçük yaştaki çocukların doğal sürecini etkileyerek hedef alan LGBT terörü, bu kez Eskişehir sokaklarında boy gösterdi.
Eskişehir'de bir grup, LGBT üyelerine destek vermek amacıyla 'Onur Yürüyüşü' adı altında Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak üzerindeki Hasan Polatkan Kültür Merkezi önünde toplandı.
SAPKINLARA POLİS MÜDAHALESİ
LGBT bayrağı açan grubu uyaran polis ekipleri, yaptıkları eylemin valilikçe yasaklandığını ve dağılmalarını isteyerek uyarı da bulundu.
Buna rağmen eylemi sürdürmek isteyen gruba, çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.
Eylemde aralarında 2 avukatın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Polis minibüsüne bindirilen 18 kişi geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne götürüldü.
VALİLİK 30 GÜN YASAKLAMIŞTI
Eskişehir Valiliği, geçen 14 Haziran'da LGBT ve derneklerinin, 'Onur Haftası' adı altında kamuya açık alanlarda yürüyüş, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, şenlik ile festival yapılmasını 30 gün süreyle yasaklamıştı. Eskişehir'de 2021 yılındaki yürüyüşte 1'i avukat 20 kişi, 2022 yılındaki yürüyüşte ise 10 kişi gözaltına alınmıştı.
SAPKINLAR SOKAKLARDA
Sıkı güvenlik tedbirlerinin alındığı Taksim Meydanı'na giremeyen sapkınlar Şişli sokaklarında slogan attı. Bu esnada Başkan Erdoğan'ı da hedef alan gruba polis müdahale ederken 6 kişi gözaltına alınmıştı.
ŞİŞLİ'DE BİR AVM'DE LGBT TUVALETİ!
Geçtiğimiz günlerde de İstanbul'un Şişli ilçesindeki alışveriş merkezindeki görüntülere büyük tepki yağmıştı. Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Kanyon Alışveriş Merkezi'nde, LGBT skandalı yaşanmıştı.
HDP'Lİ VEKİL SAPKINLARLA OMUZ OMUZA! TÜRK POLİSİNE HAKARET ETTİ
İstanbul Valiliği bu yürüyüşü yasaklarken HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki de translarla omuz omuza verdi. Sapkınları kışkırtmak için her yolu deneyen HDP'li Saki bir ara sokakta açıklamalarda bulunmuştu.
Saki açıklamasında, yasağı delerek yürümek isteyenler sapkınları değil, Türk polisini hedef aldı. 'Şiddet' çığırtkanlığı yapan Saki, polise 'İşgalci kuvvet' diyerek hakaret etti ve işkence iftirasında bulunmuştu.
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