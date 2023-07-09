LGBT terörü Eskişehir’de boy gösterdi! İzinsiz eylemde 18 gözaltı...

HDP'Lİ VEKİL SAPKINLARLA OMUZ OMUZA! TÜRK POLİSİNE HAKARET ETTİ

İstanbul Valiliği bu yürüyüşü yasaklarken HDP İstanbul Milletvekili Özgül Saki de translarla omuz omuza verdi. Sapkınları kışkırtmak için her yolu deneyen HDP'li Saki bir ara sokakta açıklamalarda bulunmuştu.

Saki açıklamasında, yasağı delerek yürümek isteyenler sapkınları değil, Türk polisini hedef aldı. 'Şiddet' çığırtkanlığı yapan Saki, polise 'İşgalci kuvvet' diyerek hakaret etti ve işkence iftirasında bulunmuştu.

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