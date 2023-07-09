AK Parti’den belediyelerde bahar harekatı! CHP’nin kaleleri için de strateji | En önemli 6 sorun çözülecek

MECBURİYET DEĞİL HİZMET

AK Parti, CHP'nin büyükşehir belediyelerinin yanı sıra İzmir, Çankaya, Bakırköy, Beşiktaş gibi kalelerini almak için "mecburiyet siyasetine karşı hizmet" siyasetini öne çıkartacak. Uygun adaylar ile vatandaşa, "CHP'ye oy vermeye mecbur değilsiniz. Bize üç yıl verin, bizi de deneyin" diyecek.

İSTANBUL'UN 6 SORUNU

İstanbul için özel bir program uygulanacak. İstanbul'un en önemli 6 sorunu olarak "yasadışı göçmen ve sığınmacılar, taksi, trafik, sokak çeteleri, sokak hayvanları, kentsel dönüşüm" belirlendi. Seçim öncesi bu alanlara yoğunlaşılacak. Ayrıca vaatler arasında bunlar yer alacak. Bazı semtlerde sokak köpekleri nedeniyle insanların evinden çıkmaya korktuğu, belediyelerin hızla barınak ve kısırlaştırma gibi işlemleri yapması için adım atılması düşünülüyor.

REHAVET ENDİŞESİ

AK Parti'deki en büyük endişe ise 14-28 Mayıs seçim zaferi nedeniyle teşkilatların muhalefetin dağınık durumuna da bakarak "nasılsa seçimi kazanırız" rehavetine kapılması. İktidarın 5 yıllık süreci rahat geçirmesi için yerel seçimlerin alınması gerektiği düşünülüyor.

TAMAMLAYICI REFORMLAR

AK Parti, faiz artışı ile ilgili eleştirilere ise "AK Parti'nin ilk 10 yılında dönüştürücü reformlar vardı. Ama bir yerden sonra yoğun saldırılar geldi. FETÖ, pandemi nedeniyle mecburen savunmacı konumuna geçtik. Şimdi bunları savuşturduk. Tamamlayıcı reformlara geçiyoruz" denilecek.