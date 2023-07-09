AK Parti'den belediyelerde bahar harekatı! CHP'nin kaleleri için de strateji | En önemli 6 sorun çözülecek
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlere odaklandı. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin yanı sıra CHP'nin kaleleri Çankaya, Kadıköy ve Beşiktaş'ı da kazanmak için stratejilerini hazırladı.
14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından 8'li koalisyon karıştı. Her partide kriz vardı… Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ise önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlere odaklandı.
İTTİFAK ÇALIŞMADAN SONRA
AK Parti, yerel seçimlere dönük olarak il bazlı çalışma yapıyor. Tüm illerin seçim sonuçları, yıllara göre oy değişimi analiz ediliyor. Bu analizler sonrasında AK Parti ve MHP kurmayları yerel seçimde nerelerde ittifak yapılabileceği yönünde ortak çalışma yapacak.
BELEDİYELERE DE ÜÇ DÖNEM
Yerel seçimlerin stratejisi, "Kabine ve partiden sonra belediyelerde de rasyonelleşme" üzerine kurulacak. Bunun için üç dönem kuralının belediye başkanları için de uygulanması ve toplumun benimsediği yeni isimler ile seçime girilmesi bekleniyor. Bu da belediyelerde köklü bir bahar harekatı anlamına geliyor.
MECBURİYET DEĞİL HİZMET
AK Parti, CHP'nin büyükşehir belediyelerinin yanı sıra İzmir, Çankaya, Bakırköy, Beşiktaş gibi kalelerini almak için "mecburiyet siyasetine karşı hizmet" siyasetini öne çıkartacak. Uygun adaylar ile vatandaşa, "CHP'ye oy vermeye mecbur değilsiniz. Bize üç yıl verin, bizi de deneyin" diyecek.
İSTANBUL'UN 6 SORUNU
İstanbul için özel bir program uygulanacak. İstanbul'un en önemli 6 sorunu olarak "yasadışı göçmen ve sığınmacılar, taksi, trafik, sokak çeteleri, sokak hayvanları, kentsel dönüşüm" belirlendi. Seçim öncesi bu alanlara yoğunlaşılacak. Ayrıca vaatler arasında bunlar yer alacak. Bazı semtlerde sokak köpekleri nedeniyle insanların evinden çıkmaya korktuğu, belediyelerin hızla barınak ve kısırlaştırma gibi işlemleri yapması için adım atılması düşünülüyor.
REHAVET ENDİŞESİ
AK Parti'deki en büyük endişe ise 14-28 Mayıs seçim zaferi nedeniyle teşkilatların muhalefetin dağınık durumuna da bakarak "nasılsa seçimi kazanırız" rehavetine kapılması. İktidarın 5 yıllık süreci rahat geçirmesi için yerel seçimlerin alınması gerektiği düşünülüyor.
TAMAMLAYICI REFORMLAR
AK Parti, faiz artışı ile ilgili eleştirilere ise "AK Parti'nin ilk 10 yılında dönüştürücü reformlar vardı. Ama bir yerden sonra yoğun saldırılar geldi. FETÖ, pandemi nedeniyle mecburen savunmacı konumuna geçtik. Şimdi bunları savuşturduk. Tamamlayıcı reformlara geçiyoruz" denilecek.
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