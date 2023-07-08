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Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren teklif Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2023
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Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenlemeyi de içeren teklif Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklife göre, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Konut kiralarında uygulanacak kira bedelini yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılacak.

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