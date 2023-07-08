CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan CHP’ye bombardıman: Kılıçdaroğlu’nu samimi bulmadım...

"KILIÇDAROĞLU'NU SAMİMİ BULMADIM"

Parti tabanından gelen tüm tepkilere rağmen koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de konuşan Baykal, "Kemal Bey ile temasım yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nu babama geldiğinde gördüm en son. Babamın vefatında mezarlıkta görüştük. Hiçbir görüşme talebinde bulunmadım. Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını samimi bulmadım. CHP, her şeyi söylüyor. Her şeyi de söyleyerek bu iş olmaz. Bazı ilkeler olmalı" ifadelerini kullandı.