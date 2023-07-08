Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC Başbakanı Üstel ile ortak basın toplantısı düzenledi! "Kıbrıs Adası'nın en büyük havalimanı olacak"

"BU ÖNEMLİ YATIRIMI EN KISA ZAMANDA KIBRIS TÜRKÜ'NE KAZANDIRACAĞIZ"

Görüşmede, KKTC'de ortaklaşa yürütülen projeler başta olmak üzere siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Yılmaz, "Başbakan Sayın Üstel ve hükümeti ile Yeni Ercan Havalimanı başta olmak üzere işbirliği projelerinin öngördüğümüz takvimler çerçevesinde tamamlanarak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hizmetine sunulması hususunda kararlılığımızı teyit ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ne bürokratik süreçlerle ne de teknik sebeplerle kaybedecek bir tek dakikası bile yoktur." diye konuştu.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, uluslararası standartlarda hizmet verecek Yeni Ercan Havalimanı'nın pist ve terminalinin hızla tamamlanması konusunun, ele alınan gündem maddelerinin başında geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çabamız Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı takvim çerçevesinde, yeni terminal binasının 20 Temmuz'a kadar hazır olacak şekilde yetişmesi yönündedir. Kıbrıs Adası'nın en büyük havalimanı, KKTC'nin cazibe vitrini olacak bu önemli yatırımı en kısa zamanda Kıbrıs Türkü'ne kazandıracağız. Bununla birlikte, KKTC'nin enerji arz güvenliğini kalıcı olarak sağlayacak ve kesin çözüm olacak 'Enterkonnekte Enerji Sistemi', Kıbrıs Türkü'nün temsiliyet mührü Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi Projesi ve bir diğer önemli ortak çalışmamız olan 'Derinya Sosyal Konut Projesi' gibi önemli kalkınma işbirliği konuları da gündemimizde yer almaya devam ediyor. Bunun yanı sıra sağlık alanı ve birçok başka alanda projelerimiz söz konusu. Hepsini bu önümüzdeki dönemde ele almaya, yerinde saha ziyaretleriyle ve heyetler arası görüşmelerle müzakere etmeye devam edeceğiz."