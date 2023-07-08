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Başkan Erdoğan'ın diplomatik gücü! Tahıl koridorunda rekor sayı: 1000'inci gemi “Lady Meral” İstanbul'da

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Giriş Tarihi: 08.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
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Başkan Erdoğan’ın diplomatik gücü! Tahıl koridorunda rekor sayı: 1000’inci gemi “Lady Meral” İstanbul’da

Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" hedefinde dünyada ses getiriyor. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve çok sayıda ülke, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Türkiye, BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda uzatılmasındaki inisiyatifi dolayısıyla Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırmıştı. Bu kapsamda anlaşma devam ederken, Ukrayna limanlarından kalkan 1000. gemi olan “Lady Meral” İstanbul’a ulaştı.

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