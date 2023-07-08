Aziz Vukolos Kilisesi'nden skandal parti görüntüleri! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sert tepki: Mabedimizde içki içilmiş dans edilmiş
İzmir Konak'ta CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kültür Merkezi' adı altında Aziz Vukolos Kilisesi'nde düzenlenen etkinlikte büyük bir skandala imza atıldı. 4 Haziran'da kilisede elektronik müzik sanatçılarının yer aldığı bir parti gerçekleştirilirdi. Bu durum Ortodoks cemaati üyelerinden büyük tepki çekerken yapılan açıklamada "Mabedimizde içki içilmiş, dans edilmiş, Hz. İsa figürümüz parti mezesi yapılmıştır. Bizler duygularımızı ifade edecek sözcükler bulamıyoruz." denildi. Ancak buna rağmen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin özür dilemedi. İşte detaylar...
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ve CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Kültür Merkezi' adı altında çeşitli etkinlikler düzenlenen Aziz Vukolos Kilisesi'nde yaşanan müzikli eğlence partisi, İzmir Ortodoks toplumunu incitti.
KİLİSEDE ELEKTRONİK MÜZİKLİ ALKOLLÜ PARTİ
Kentin en eski kiliselerinden biri olan Aziz Vukolos Kilisesi'nde bir parti organizasyonu yapması tepki uyandırdı. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi olarak kullanılan Tarihi Aziz Vukolos Kilisesi'nde düzenlenen partide alkol alınarak uygunsuz görüntüler kaydedildi.
Bunun üzerine İzmir Rum Ortodoks Toplumu, Konak Basmane'deki Aziz Vukolos Kilisesi'nde yaşanan uygunsuzlukları dile getirerek yazılı bir açıklama yaptı.
Başkan Yorgo Teodoridis'in imzasını taşıyan açıklamada, Gaia Project adlı bir şirket tarafından gerçekleştirilen parti organizasyonunda tarihi kilisede hiç yakışmayan bir şekilde içki içildi, dans edildi ve Hz. İsa figürünün parti mezesi yapıldığı belirtildi.
"BİR DAHA BÖYLE BİR DUYARSIZLIĞA MARUZ KALMAMAYI DİLİYORUZ"
İzmir Rum Ortodoks Toplumu'nun açıklamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulunularak, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi olarak kullanılan kilisemizde ve diğer mabetlerimizde düzenlenecek etkinliklerde dini duygularımıza daha fazla hassasiyet gösterilmesi için sizlerden ve yöneticilerimizden yardım istiyor, bir daha böyle bir duyarsızlığa maruz kalmamayı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
"ÇOK TARİFSİZ BİR KEDER"
İzmir Rum Ortodoks Toplumu'ndan yapılan açıklamanın tamamı ise şu ifadelere yer verildi:
Müslüman dostlarımız, Yahudi dostlarımız, Levanten dostlarımız, İzmirliler, Yerel ve Merkezi yöneticilerimiz MERHABA, İlle de Türkçenin hiçbir dilde benzeri olmayan duygular, tınılar, renkler, kokular, ezgiler taşıyan sözcüğü MERHABA ile başlamak istedik.
Önce MERHABA'da buluşup sonra da çok derin, çok tarifsiz kederimizi, incinmişliğimizi, hüznümüzü sizinle paylaşmak. Çünkü bizim birbirimizden başka kimsemiz yok.
Öğrendik birbirimizi saymayı. Çoğu kez zor oldu ama bu şehrin evlatları olarak yılmadan hep en baştan denedik birlikte yaşamayı. Hanuka mumlarında, Noel ağacının altında, Paskalya yumurtasında, Kadir gecelerinde bu yurdun insanları için barış, huzur diledik. Her birimiz kendi inancımızın söylediği yoldan Tanrı'ya seslendik: bizi koru, rahmetini esirgeme üzerimizden.
MABEDİMİZDE İÇKİ İÇİLMİŞ, DANS EDİLMİŞ
Ve şimdi kadim İzmir'in artık sayısı çok azalmış Rum çocukları olarak yaşadığımız derin acıyı paylaşmak için yine sizin sıcaklığınıza sığınıyoruz. Dostlar, kardeşlerimiz; inancımızın mabetlerinden Aziz Vukolos Kilisesi'nde Gaia Project adlı bir şirket tarafından düzenlenen bir parti organizasyonunda mabedimizde içki içilmiş, dans edilmiş, Hz. İsa figürümüz parti mezesi yapılmıştır. Bizler duygularımızı ifade edecek sözcükler bulamıyoruz.
Boğazımıza oturan yumruyu çıkarıp konuşamıyoruz. Öte yandan, hiçbir şey söyleyemesek bile bizi anlayacağınıza inanıyoruz. Çünkü bugün bizim yaşadığımız şey tarih boyunca çeşitli din mensuplarının uğradığı çeşitli tacizlerden hiç farklı değil. İnsanoğlu hâlâ öğrenmeye çalışıyor diğerinin kutsalına saygıyı. Kardeşlerimiz, tüm dinler kutsaldır. Tüm dinlerin mekanları kutsaldır.
Tüm peygamberler kutsaldır ve kutsala nasıl davranılması gerektiği evrensel kurallarla belirlenmiştir. 1886'da inşa edilen Aziz Vukolos Kilisesi de tarih boyunca binlerce insanın derdine derman için, Tanrıya selam için, şükretmek için dua ettiği, sığındığı, aziz tuttuğu bir mekandır. Duvarları yakarışların, duaların izini taşır. İkonaları insanları iyiliğe çağırır yüzyıllardır. Tıpkı camiler gibi, havralar gibi orası da Tanrının evidir. İyiliğin yuvasıdır.
Burada verilen partinin görsellerinin farklı dinlerden de olsa tüm İzmirlilerin yüreğini buracağına inancımız tam çünkü Hıristiyan olarak bizler bu görüntülerin camilerde, havralarda sergilenmesinden de çok yaralanırdık. Bizler Hz. İsa'ya layık görülen bu davranışın Hz. Muhammet ya da Hz. Musa'ya sergilenmesini de kabul edemezdik. Etmemeliyiz.
Aksi taktirde insan olma halimiz zarar görür. Aksi taktirde barbarlaşırız. Sevgili İzmir kardeşlerimiz, Ezan, Çan, Hazzan'ın yüzlerce yıldır yan yana Allaha yakardığı bu şehirde ilk kez yaşanan böyle bir olaydan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi olarak kullanılan kilisemizde ve diğer mabetlerimizde düzenlenecek etkinliklerde dini duygularımıza daha fazla hassasiyet gösterilmesi için sizlerden ve yöneticilerimizden yardım istiyor, bir daha böyle bir duyarsızlığa maruz kalmamayı diliyoruz. Dostlukla, sevgiyle, minnetle ve her zaman birbirine saygılı bir yaşam umuduyla.
"DEĞERLERİ GÖRMEZDEN GELMEK, KİTLELERE VE TOPLUMA HAKARETTİR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da konuya ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yaparak tepki gösterdi.
Dağ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kullanımında olan Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki görüntüler sadece şehrimizde bulunan Rum vatandaşlarımızı değil bizleri de rahatsız etmiştir. Hangi inançtan olursa olsun bu topraklarda bir mabede yönelik saygısızlık kabul edilemez.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yöneticilerinin ortaya çıkan görüntülerden dolayı ülkemizde yaşayan Rum vatandaşlarımıza ve tüm İzmirlilere bir özür borcu bulunmaktadır.
Geçmişte mabedlere dönük yaklaşımı nedeniyle toplum nezdinde sabıkalı olan CHP'nin her bir siyasetçisinin bu gibi durumlar için üst düzey hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Değerleri görmezden gelmek, kitlelere ve topluma hakarettir.
Umuyoruz ki bundan sonraki organizasyonlarda daha hassas olurlar.
CHP'Lİ BELEDİYE ÖZÜR DİLEMEDİ
Gelen tepkilerin ardından özür dilemeyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi skandal bir açıklamaya imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesinden, kültür merkezi olarak kullanılan Aziz Vukolos Kilisesi'nde 4 Haziran'da gerçekleştirilen organizasyona ilişkin, "Bizimle ilgisi olmayan organizasyonun Rum Ortodoks Toplumu'nu incitmesinden son derece üzgünüz." açıklamasında bulunuldu.
BAŞVURUDA İÇKİ YOKTU
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin 2010 yıllında restore ederek kente kazandırdığı Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi'nin kültür sanat, konser ve toplantı etkinliklerinde kullanıldığı iddia edildi. Merkezin ücretli veya ücretsiz şekilde etkinliklere tahsis edildiği belirtilen açıklamada, özel bir şirketin 'Gençlik Festivali' adıyla, içki satışı yapılmayacağı başvurusuyla geldiğini iddia ederek suçu Kaymakamlık ve Emniyet'e attı.
Yapının tarihi geçmişine saygı gereği gerekli hassasiyetin gösterildiği savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bizimle ilgisi olmayan organizasyonun Rum Ortodoks Toplumu'nu incitmesinden son derece üzgünüz. Açıldığından beri onlarca organizasyonun yapıldığı tarihi mekanın bundan sonraki etkinliklerde bu hassasiyetlere dikkat edilerek kullanımı konusunda gerekli özen bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gösterilecektir. Birkaç kez özel izinle burada ayin yapılması, İzmir'de yüzlerce yıldır devam eden yerel hoşgörü ve anlayışın sonucudur. Bu hoşgörü ve anlayışın devamı konusunda bizim irademiz tamdır, herkesin de gerekli hassasiyet ve ihtimamı göstereceğine inanıyoruz."
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