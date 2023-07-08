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Bakan Özhaseki duyurdu:1 buçuk milyon evimizi yenilemek durumundayız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.07.2023
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Bakan Özhaseki duyurdu:1 buçuk milyon evimizi yenilemek durumundayız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziosmanpaşa'da Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, "Kentsel dönüşüm her babayiğidin işi değil. Nice belediye başkanları görmüşsünüzdür. Dışarıda çiçekle, böcekle, geceler konserler düzenleyerek vakit geçirmişlerdir ama İstanbul için en elzem olan ama zor olan kentsel dönüşüm işine başlamamışlardır. Allah korusun bir deprem olursa, başımıza bir felaket gelmemesi için neredeyse 1 buçuk milyon evimizi yenilemek durumundayız. Bunların içinde özellikle 600 bini çok acil gözüküyor." ifadelerini kullandı.

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