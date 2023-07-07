E-ticaret düğümü çözülüyor! Ticaret Bakanı Ömer Bolat CHP'li Engin Altay'ın ses kaydını dinletti
Küçük esnafın haksız rekabete karşı e-ticarette korunmasını sağlayacak olan e-ticaret yasası, CHP ve İYİ Parti tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Cumhuriyet gazetesinin, düzenleme karşıtı haber yapmak için bir firma tarafından çikolata kutusu içinde 500 bin liralık rüşvet aldığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili dün kirli ilişkiler ağına konu olan e-ticaret düzenlemesi AYM'de görüşüldü. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör konuyu bugün "E-ticaret düğümü perşembe çözülüyor!" başlıklı yazısıyla köşesine taşıdı. Göngör, "Öğrendiğim kadarıyla, Bakan Bolat sunumunda TBMM'de yasayı savunan CHP'li Engin Altay'ın TBMM'deki konuşmasını AYM üyelerine dinletti. (O konuşmayı hatırlıyorum. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dönemin Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a övgüler yağdırıp 'Helal olsun Ticaret Bakanına' diyordu)" ifadelerini kullandı.
Küçük esnafı koruma ve tekelleşmeyi önleme adına hayata geçirilen e-ticaret yasası, CHP ve İYİ Parti tarafından AYM'ye taşındı. Cumhuriyet gazetesine verilen rüşvet ile ortaya çıkan kirli ilişkiler ağı, siyaseti de zehirledi. Hükümet, küçük esanfı korumak adına çıkarılan yasanın savunması için AYM'ye çıkacak.
TÜM PARTİLER DESTEK VERDİ!
Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a yönelik hazırladığı düzenlemeyi Meclis'e sunmuş ve kanun tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti. Ancak CHP, Meclis'te verdiği desteğe rağmen daha sonra anlaşılamayan bir şekilde itiraz süresine bir gün kala dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay aracılığıyla kanunu Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşımıştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak yasayı AYM'ye taşımalarını sağladığı öğrenildi. İyi Parti'den itirazın nedenine yönelik bir açıklama yapılmadı.
Bakanlık yetkilileri, e-ticaret yasasının önemini "Okyanustaki en büyük balık, diğer balıkları yutuyor ve hiçbir balığın okyanusta yer almasına izin vermiyordu. İşte bu yeni e-ticaret yasası bunun önüne geçerek piyasada tekel olmasını önleyecek bir düzenleme. Ayrıca bu haliyle bu yasa yerli üreticiyi de köleleştirmekten kurtaracak, tüketicinin de korunmasını sağlayan bir düzenleme" dedi.
CHP YANDAŞI CUMHURİYET'İN SKANDALI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Yasaya karşı olan bir e-ticaret firmasının Cumhuriyet Gazetesi'ne yasa aleyhine haberler yapması için çikolata kutusunda 500 bin TL verdiği ortaya çıkmıştı. Yasayı CHP adına AYM'ye taşıyan Engin Altay İyi Parti aracılığıyla yasaya itiraz ettiklerini duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Çin sermayeli e-ticaret firmasından ne gibi bir menfaat sağladığı da soruşturuluyor.
Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerinin aldığı 500 bin TL'lik rüşvetin yine aynı şirkete iade edilip edilmediğinin de soruşturulacağı, iade edilmediyse vergi kaçakçılığı noktasında da ayrı bir soruşturmanın açılacağı kaydedildi.
KUTU KUTU RÜŞVET!
Cumhuriyet Gazetesi Vakfı, gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Arif Kızılyalın, İdari-Mali İşler Müdürü Osman Selçuk Özer ve Reklam Müdürü Esra Bozok hakkında kayıt dışı para alarak haber yaptıklarına ilişkin suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda, "Gazete'de haber yapılması karşılığında kayıt dışı olarak 500 bin TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu ödeme şüphelinin anlattıklarına göre, "iki büyük çikolata kutusunun içinde" gazeteye getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu köşesinde yaşananları doğrulayarak kendisinden önceki dönemi işaret etmişti. Yazısı gazete yönetimi tarafından sansürlenerek görevden alınan Mollavesioğlu'nun ardından yazarlardan Barış Doster de eleştirilere nedeniyle gazeteden uzaklaştırıldı.
Konuyu bugün köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Öğrendiğim kadarıyla, Bakan Bolat sunumunda TBMM'de yasayı savunan CHP'li Engin Altay'ın TBMM'deki konuşmasını AYM üyelerine dinletti. (O konuşmayı hatırlıyorum. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dönemin Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a övgüler yağdırıp 'Helal olsun Ticaret Bakanına' diyordu)" ifadelerini kullandı.
E-TİCARET DÜĞÜMÜ PERŞEMBE ÇÖZÜLÜYOR!
Çok tartışıldı... Çok şaibeler ortaya çıktı... Çok skandala konu oldu...
E-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçen yıl Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, neredeyse oy birliğiyle Meclis'ten geçen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'dan bahsediyorum.
Kısaca hafızanızı tazeleyeyim...
Biliyorsunuz, düzenleme Meclis'te jet hızıyla çıktı. Hem de tüm siyasi partilerin desteğiyle...
Fakat sonra anlaşılmayan bir nedenle yasayı canhıraş savunan CHP'li Engin Altay, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Hatta bir e-ticaret firmasının Cumhuriyet gazetesine yasa aleyhine haberler yapması için çikolata kutusunda 500 bin TL verdiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. En son da Engin Altay'ın İYİ Parti aracılığıyla yasaya itiraz ettiklerini açıklaması tuz biber oldu.
Yasa Meclis'ten çıktıktan sonra CHP-İyi Parti-Cumhuriyet üçgeninde neler döndü, henüz tam olarak aydınlatılamadı.
Dün ise bu kirli ilişkiler ağına konu olan e-ticaret düzenlemesi AYM'de görüşüldü. AYM Başkanı Zühtü Arslan yurtdışında olduğu için toplantı 2010 Anayasa değişikliği sonrasında dönemin HSYK'sı tarafından 2011'de Yargıtay'a atanan 160 üyeden biri olan Hasan Tahsin Gökcan başkanlığında yapıldı. Toplantıda tarafların sözlü açıklamaları dinlenildi.
Hükümet adına Ticaret Bakanı Ömer Bolat sunum yaptı. E-ticaret şirketleri adına ise Danıştay ve Yargıtay'da kazandığı davalarla bilinen ünlü avukat Ramazan Arıtürk...
Öğrendiğim kadarıyla, Bakan Bolat sunumunda TBMM'de yasayı savunan CHP'li Engin Altay'ın TBMM'deki konuşmasını AYM üyelerine dinletti. (O konuşmayı hatırlıyorum. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, dönemin Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a övgüler yağdırıp 'Helal olsun Ticaret Bakanına' diyordu) Bakan Bolat, daha sonra kanunun hangi gerekçelerle çıktığı, e-ticaret hacminin geldiği nokta, önümüzdeki süreçte pazarın nereye gideceğine dair öngörülerini paylaştı.
E-ticaret firmalarını savunan Elmadağ Hukuk bürosu ise kanun maddelerinin anayasaya aykırılıklarından bahsetti.
Şimdi gözler karara çevrildi.
Edindiğim bilgiye göre, AYM de bir an önce konuyu karara bağlamak istiyor. O nedenle de haftaya perşembe günü tekrar toplanma kararı alınmış... Yani CHP'nin iptal başvurusu istemiyle AYM'ye taşıdığı e-ticaret düzenlemesiyle ilgili kesin karar haftaya perşembe açıklanacak.
O arada raportör daha önce hazırladığı raporunu tarafların sözlü açıklamaları üzerine revize edecek. Üyeler, hem raporu hem de sözlü açıklamaları dikkate alarak meseleyi tartışıp karar verecekler.
Ne çıkar?
Bekleyip, göreceğiz...
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