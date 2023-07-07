E-ticaret düğümü çözülüyor! Ticaret Bakanı Ömer Bolat CHP’li Engin Altay’ın ses kaydını dinletti



Fakat sonra anlaşılmayan bir nedenle yasayı canhıraş savunan CHP'li Engin Altay, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Hatta bir e-ticaret firmasının Cumhuriyet gazetesine yasa aleyhine haberler yapması için çikolata kutusunda 500 bin TL verdiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. En son da Engin Altay'ın İYİ Parti aracılığıyla yasaya itiraz ettiklerini açıklaması tuz biber oldu.

Yasa Meclis'ten çıktıktan sonra CHP-İyi Parti-Cumhuriyet üçgeninde neler döndü, henüz tam olarak aydınlatılamadı.

Dün ise bu kirli ilişkiler ağına konu olan e-ticaret düzenlemesi AYM'de görüşüldü. AYM Başkanı Zühtü Arslan yurtdışında olduğu için toplantı 2010 Anayasa değişikliği sonrasında dönemin HSYK'sı tarafından 2011'de Yargıtay'a atanan 160 üyeden biri olan Hasan Tahsin Gökcan başkanlığında yapıldı. Toplantıda tarafların sözlü açıklamaları dinlenildi.

Hükümet adına Ticaret Bakanı Ömer Bolat sunum yaptı. E-ticaret şirketleri adına ise Danıştay ve Yargıtay'da kazandığı davalarla bilinen ünlü avukat Ramazan Arıtürk...