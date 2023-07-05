05 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Jens Stoltenberg mesajı: Başarılarının devamını diliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Jens Stoltenberg mesajı: Başarılarının devamını diliyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Jens Stoltenberg mesajı: Başarılarının devamını diliyorum

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin uzatılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "NATO Konseyi’nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum Stoltenberg'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA