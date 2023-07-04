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CHP'de doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar! "Seçimlerde ağır yenilgi aldık" diyen Aytuğ Atıcı görevden alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.07.2023
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CHP’de doğru söyleyeni dokuz köyden kovuyorlar! Seçimlerde ağır yenilgi aldık diyen Aytuğ Atıcı görevden alındı

CHP’de tansiyonlardan her zamanki gibi yine yüksek… Seçimlerdeki hezimetin faturasını MYK’ya kesen ve üyelerinin istifasını alan Kemal Kılıçdaroğlu, 14. Kattan şimdiye kadar 80’e yakın danışmanı doğradı. Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta yaşadığı seçim buhranını, “Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir" sözleriyle eleştiren CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı’yı kendi imzasını taşıyan bir yazıyla görevden aldı.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde tarihi bir fark yiyerek hezimetten kaçamayan CHP ve beraberindeki koalisyon masası, sancılı günler geçirmeye devam ediyor. CHP parti tabanından bir kesim 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı.

Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı. CHP lideri 14. katı da darmadağın ederek 80'e yakın danışmanına çizik attı.

İMAMOĞLU KOLTUK PEŞİNDE

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da genel başkanlık koltuğuna göz dikip 'topyekün değişim' çağrısı yaptı, "Ben yılmam, yıldırırım" sözleriyle de Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okudu.

"Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" sözleriyle İmamoğlu'na çok net bir göndermede bulundu. Bir kişinin iradesiyle değişim olmayacağını dile getirip "Bu geminin kaptanı benim, yerini bil Ekrem" mesajı verdi.

KILIÇDAROĞLU DOKUNANI YAKIYOR!

Koltuğu sağlama almak adına çeşitli atamalar yapmaktan geri durmayan son olarak Engin Özkoç'u başdanışmanı yapıp parti örgütünü bağlayan Bay Bay Kemal, kendisini eleştirenleri de unutmadı.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, "Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir" sözleriyle kendisini eleştiren CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'yı görevden aldı.

Atıcı'ya kendi imzasını taşıyan bir yazı gönderen Bay Bay Kemal, "Sayın Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Sayın Hocam. CHP Genel Başkanlığı nezdinde parti içi eğitim sorumlusu sıfatıyla görevlendirmeniz 3 Temmuz 2023 tarihi itibariyle sonlanmış bulunmaktadır. Yürütmüş olduğunuz görev esnasında yaptığınız çalışmalar ve değerli katkılar için teşekkür eder, bundan böyle de partimiz, ülkemiz ve halkımız yararına sürdüreceğinize inandığım gayretlerinizle başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

"GÖREVİM SONA ERMİŞ BULUNUYOR"

Gelişme üzerine gözlerin çevrildiği Aytuğ Atıcı, "Sevgili arkadaşlar merhaba, Genel Başkandan az önce gelen yazıyı size ilettim. Bugün itibari ile Parti Içi Eğitim Sorumlusu görevim sona ermiş bulunuyor. Sizinle çalışmaktan her zaman mutlu oldum. Yaptığınız çalışmalar partimiz ve ülkemiz için hep gurur kaynağı oldu. Bundan sonraki çalışmalarınızı aynı titizlikle sürdüreceğinizi eminim Selam ve sevgilerimle" açıklamasını yaptı.

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