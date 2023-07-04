CHP’de değişim çanları çalıyor! Şimdi de Gürsel Erol isyan etti: Her şey eski tas eski hamam

DEĞİŞEN TEK ŞEY İSİMLER



Son olarak topa CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da dahil oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Erol, "Üzülerek söylüyorum ki partimizde değişen tek şey; isimler. Eskilerin dediği gibi her şey eski tas eski hamam(nokta)" şeklinde konuştu.