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CHP'de değişim çanları çalıyor! Şimdi de Gürsel Erol isyan etti: Her şey eski tas eski hamam

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.07.2023 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
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CHP’de değişim çanları çalıyor! Şimdi de Gürsel Erol isyan etti: Her şey eski tas eski hamam

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından CHP'de dinmeyen bir kaos başlarken Ekrem İmamoğlu ile Bay Kemal arasında ipler iyic ekoptu. İkili karşılıklı olarak birbirlerini hedef alırken CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Üzülerek söylüyorum ki partimizde değişen tek şey; isimler. Eskilerin dediği gibi her şey eski tas eski hamam (nokta)" açıklamasıyla Kılıçdaroğlu'na karşı isyan etti.

28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı yenilgi sonrası CHP'de büyük bir kaos yaşanırken bazı isimler Bay Kemal'in karşısında isyan bayrağını açtı.

BAY KEMAL KOLTUĞU SAĞLAMA ALMA PEŞİNDE

Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı. CHP lideri 14. katı da darmadağın ederek 80'e yakın danışmanına çizik attı.

İMAMOĞLU MEYDAN OKUDU

Diğer yandan Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na meydan okurken "Topyekün değişim" çağrısında bulundu. Bay Kemal'in koltuğuna göz diken İmamoğlu "Ben yılmam, yıldırırım" sözleriyle meydan okudu.

DEĞİŞİM ÇAĞRILARINA KARŞI HAMLE

"Değişim" çağrılarını kulak ardı eden Bay Bay Kemal, kendine yakın isimleri CHP içerisinde önemli gördüğü makamlara atayarak koltuğunu sağlama almayı da ihmal etmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin eski Grup Başkanvekili Engin Özkoç'u Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirdi.

ENGİN ÖZKOÇ BAŞDANIŞMAN

Görevlendirmeye ilişkin partiden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Önceki Dönem Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'u, 'Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı' olarak görevlendirmiştir." denildi.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu'nun yaktığı 'değişim' ateşi harlanarak büyümeye devam ediyor.

DEĞİŞEN TEK ŞEY İSİMLER

Son olarak topa CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da dahil oldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Erol, "Üzülerek söylüyorum ki partimizde değişen tek şey; isimler. Eskilerin dediği gibi her şey eski tas eski hamam(nokta)" şeklinde konuştu.

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