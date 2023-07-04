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FETÖ'cü hain Enes Kanter'den yeni kalleşlik! Terörist ağababasına gösteri yapıyor! Türkiye'yi karalayan kirli algı operasyonu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.07.2023
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FETÖ’cü hain Enes Kanter’den yeni kalleşlik! Terörist ağababasına gösteri yapıyor! Türkiye’yi karalayan kirli algı operasyonu...

FETÖ’nün ağababası Fetullah Gülen’in kukla evlatlığı Enes Kanter, yine hain ve hadsiz söylemleri ile gündemde. WNBA oyuncusu Natasha Cloud'ın ABD'yi hedef alan "Ülkemiz pek çok yönden çöp" sözlerine karşılık olarak, Amerika'da yaşamayı 'şans' olarak tanımlayıp Türkiye'yi karalayan FETÖ’cü kalleş Kanter, kirli ve asılsız iftiralarına yenilerini ekledi.

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