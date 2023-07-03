Kabine Toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte 3 Temmuz Kabine maddeleri...

TORBA KANUNDA NELER YER ALACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu Kabine toplantısından sonra açıklamasını bekliyoruz. Müjdeleri vermesini bekliyoruz. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını söylemişti zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan en önemli başlığı bu olacak bu torba kanunun. Onun yanı sıra emeklilerin durumuyla ilgili de düzenlemelerin yer almasını bekliyoruz yine bu paket içinde.

Ayrıca kira artışının yüzde 25 ile sınırlanması yine bu pakette yer alacak.