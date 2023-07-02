02 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Valilikten sokağa çıkma yasağı kararı! Saat 21.00 itibariyle başladı...

Valilikten sokağa çıkma yasağı kararı! Saat 21.00 itibariyle başladı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.07.2023 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023
ABONE OL
Valilikten sokağa çıkma yasağı kararı! Saat 21.00 itibariyle başladı...

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda bu akşam saat 21.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. İşte detaylar...

Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 köy ve bağlı mezralarında ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçe sınırlarındaki Bilgili, Yaylacık, Sarıbal, Yeniçay, Yolbilen, Çalışkanlar, Gedik, Akyazı, Erencik ve Otluk köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisinin alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, bugün saat 21.00'den itibaren ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA