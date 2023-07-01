Yeni parti kuracaklar! İYİ Parti ve CHP’den ayrılan isimler hakkında şok iddia

BİRLEŞEMEDEN DAĞILDILAR

İttifakın bittiğini kabul eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir kez daha DEVA ve Gelecek Partisi ile tek çatı altında birleşmeyi sağlayamadı. 3 partinin grup kurma hayalleri suya düşerken, bu süreçte Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun DEVA Partisi ile birleşme teklifi de olumsuz yanıt aldı.