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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile görüştü

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Giriş Tarihi: 01.07.2023 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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