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CHP’nin bitmeyen ‘terör’ sevdası! Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Hacer Foggo MLKP'li Hasan Ocak'ı andı

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Giriş Tarihi: 30.06.2023 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
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CHP’nin bitmeyen ‘terör’ sevdası! Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapan Hacer Foggo MLKP’li Hasan Ocak’ı andı

Hasan Ocak'ın kurucu üyelerinden olduğu MLKP terör örgütü ükemizde birçok kanlı eylemler gerçekleştirdi. Tam CHP'ye yakışır bir hareket yapılarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığını yapan Hacer Foggo, MLKP'li terörist Hasan Ocak'ı andı. Ocak'ın babasına da methiyeler düzmekten geri kalmayan CHP'li Foggo 'terörist' seviciliğini bir kez daha göstermiş oldu. Hatırlanacağı üzere, PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Başkanı Pervin Buldan MLKP'li teröristbaşı Hasan Ocak'ın mezarı başında Kılıçdaroğlu'na oy istemişti. Öte yandan CHP'li Canan Kaftancıoğlu da MLKP'li terörist Hasan Ocak'ı "Komutan" olarak yüceltip, "Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!" ifadelerini kullanmıştı.

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