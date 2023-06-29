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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Bayburt İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşma programına telefon bağlantısı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2023
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Başkan Erdoğan’dan AK Parti Bayburt İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşma programına telefon bağlantısı!

Başkan Erdoğan, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşma programına telefon bağlantısıyla katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin aracılığı ile Türkiye birincisine bir kez daha teşekkür eden Başkan Erdoğan, ilk ziyaretini de Bayburt'a yapacağını söyledi. Öte yandan Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'na değinen Başkan Erdoğan, "Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın bitişiyle beraber bölge çok daha farklı bir duruma ulaşacak. Bundan böyle Trabzon'dan Gümüşhane ya da Bayburt'a değil, Gümüşhane Havalimanı ile hemen yarım saatte illerimize ulaşma imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

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