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Başkan Erdoğan'dan eşi vefat eden Ayşe Akbulut'a taziye telefonu

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 30.06.2023 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
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Başkan Erdoğan’dan eşi vefat eden Ayşe Akbulut’a taziye telefonu

Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Vezirköprü ilçesinde vefat eden mahalle başkanlarının eşini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü. Başkan Erdoğan, Akbulut'a başsağlığı diledi ve bayramını kutladı.

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