AK Parti’nin projelerini sahiplenen İmamoğlu yine alay konusu oldu

PROJENİN ARKA PLANI

Ekrem İmamoğlu'nun 'çöktüğü' projenin gerçeklerini Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen anlattı.

Türkmen bahsi geçen çalışmanın %90'dan fazlasının Kadir Topbaş döneminde yapıldığına dikkat çekerek şunları yazdı;

"Taraflı tarafsız herkesin kafasında hiçbir şüpheye yer kalmadan doğruyu bilmesi için, süreci detaylıca anlatalım. Gerçekten kötü ve bize yakışmayan görüntülerdi ve 11 şafttan oluşan, uzun yıllar süren bir çalışmayla çözüldü.

11 ŞAFTTAN 10'U KADİR TOPBAŞ DÖNEMİNDE BİTİRİLDİ

Ancak herkesin bilmesi gereken kısım şu ki, çalışmanın 7500 metreye tekabül eden 10 şaftı Merhum Başkanımız Kadir Topbaş döneminde yapılmış, bitirilmiş, sorun çok büyük oranda ortadan kaldırılmıştı. Geçmiş dönem paylaşımımız ve çalışma ile ilgili yapılan haberlerde de bu durum net biçimde görülüyor. Yine Kadir Başkanımız zamanında, çalışmanın 11. son şaftı yapılırken tarihi bir kalıntıya rastlanmış ve zorunlu bir duraksama yaşanmıştı. Tarihi kalıntılarla ilgili kurul ile entegre yürütülen süreç ise zaman almış, bu esnada İBB'de bir yönetim değişikliği yaşanmıştı. Bizim için Üsküdar'ın sorunlarının çözülmesi her şartta ilk önceliktir. Bu yüzden, Kadir Topbaş Başkanımız liderliğinde uzun yıllar emek verdiğimiz, temiz bir Boğaz, İstanbul uğruna büyük yatırımlar yapılmış, neredeyse sona gelinmiş bir işin tamamlanması için yeni yönetime ricada bulunmuş, çalışmanın bitirilmesini istemiştik. Neticede, 2 yıl süren çalışma sonunda yapılan törene de katılmış, projenin geçmişini, tüm aşamalarını detaylı bir şekilde anlatmış, merhum Kadir Topbaş Başkanımızı saygıyla anarak, işin son etabını bitiren yeni yönetime ve Sn. İmamoğlu'na da teşekkürlerimizi bildirmiştik. Çünkü siyasetin en kalıcı limanı vefadır, nezakkettir, halka doğru bilgi vermektir. Bu vesileyle İstanbul'a yaptığı hizmetlerle hala konuşulan, bu şehre kattıkları yadsınamayacak olan Kadir Topbaş Başkanımızı tekrar rahmetle, şükranla anıyoruz. Bu millet için yapılan 1 santimetre iş bile önemlidir, hakkı verilmedilir ama büyük resmi atlayarak, uzun yıllar süren bir çalışmayı, çok büyük bir emeği bütünüyle yok sayarak, yapmadığınız bir işi "yaptım" diyerek değil!"