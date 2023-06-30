AK Parti'nin projelerini sahiplenen İmamoğlu yine alay konusu oldu
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde megakent için temelleri atılan hizmetler sahiplenerek kendi reklamını yapmaya çalıştı. Ekrem İmamoğlu her Kurban Bayramı'nda İstanbul Boğazı'nın kana büründüğünü savunarak bu problemi yaptıkları yatırımlarla çözdüklerini iddia etti. İmamoğlu'nun görseller paylaşarak şov yaptığı projenin AK Parti döneminde başlatıldığı ve zaten %90'ının tamamlandığı ortaya çıktı.
Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine algı siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun bir 'PR' girişimi daha patladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 'Genel Başkanlık koltuğu için' savaş veren ve İstanbul'u arka plana iten Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramında 'İstanbul' üzerinden siyasi çökme girişimine imza attı.
"İSTANBUL KANA BULANIYORDU BİZ ÇÖZDÜK" DEDİ
İstanbul Boğazı'ndan iki görsel paylaşan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da her Kurban Bayramı'nda Boğaz kana bürünüyordu. İSKİ olarak dev yatırımlar yaptık, yağmur suyu kanallarıyla atık su kanallarını ayırdık, arıtma tesislerine bağlantılar yaptık. Ve bu yatırımlardan sonra bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı." dedi.
ALGISI PATLADI
Ancak Ekrem İmamoğlu'nun övündüğü projenin yüzde 90'dan fazlasının Kadir Topbaş döneminde yapıldığını ve sorunun büyük bir bölümünün çoktan çözüldüğü ortaya çıktı.
PROJENİN ARKA PLANI
Ekrem İmamoğlu'nun 'çöktüğü' projenin gerçeklerini Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen anlattı.
Türkmen bahsi geçen çalışmanın %90'dan fazlasının Kadir Topbaş döneminde yapıldığına dikkat çekerek şunları yazdı;
"Taraflı tarafsız herkesin kafasında hiçbir şüpheye yer kalmadan doğruyu bilmesi için, süreci detaylıca anlatalım. Gerçekten kötü ve bize yakışmayan görüntülerdi ve 11 şafttan oluşan, uzun yıllar süren bir çalışmayla çözüldü.
11 ŞAFTTAN 10'U KADİR TOPBAŞ DÖNEMİNDE BİTİRİLDİ
Ancak herkesin bilmesi gereken kısım şu ki, çalışmanın 7500 metreye tekabül eden 10 şaftı Merhum Başkanımız Kadir Topbaş döneminde yapılmış, bitirilmiş, sorun çok büyük oranda ortadan kaldırılmıştı. Geçmiş dönem paylaşımımız ve çalışma ile ilgili yapılan haberlerde de bu durum net biçimde görülüyor. Yine Kadir Başkanımız zamanında, çalışmanın 11. son şaftı yapılırken tarihi bir kalıntıya rastlanmış ve zorunlu bir duraksama yaşanmıştı. Tarihi kalıntılarla ilgili kurul ile entegre yürütülen süreç ise zaman almış, bu esnada İBB'de bir yönetim değişikliği yaşanmıştı. Bizim için Üsküdar'ın sorunlarının çözülmesi her şartta ilk önceliktir. Bu yüzden, Kadir Topbaş Başkanımız liderliğinde uzun yıllar emek verdiğimiz, temiz bir Boğaz, İstanbul uğruna büyük yatırımlar yapılmış, neredeyse sona gelinmiş bir işin tamamlanması için yeni yönetime ricada bulunmuş, çalışmanın bitirilmesini istemiştik. Neticede, 2 yıl süren çalışma sonunda yapılan törene de katılmış, projenin geçmişini, tüm aşamalarını detaylı bir şekilde anlatmış, merhum Kadir Topbaş Başkanımızı saygıyla anarak, işin son etabını bitiren yeni yönetime ve Sn. İmamoğlu'na da teşekkürlerimizi bildirmiştik. Çünkü siyasetin en kalıcı limanı vefadır, nezakkettir, halka doğru bilgi vermektir. Bu vesileyle İstanbul'a yaptığı hizmetlerle hala konuşulan, bu şehre kattıkları yadsınamayacak olan Kadir Topbaş Başkanımızı tekrar rahmetle, şükranla anıyoruz. Bu millet için yapılan 1 santimetre iş bile önemlidir, hakkı verilmedilir ama büyük resmi atlayarak, uzun yıllar süren bir çalışmayı, çok büyük bir emeği bütünüyle yok sayarak, yapmadığınız bir işi "yaptım" diyerek değil!"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖL. 3 dönem sınavları nasıl, online mı yapılacak?
- Vergi borç yapılandırma ne zaman bitecek? Vergi borç yapılandırma son gün ne zaman bitiyor?
- 2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! EYT ile prim -yaş listesi değişti! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...
- Brezilya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Brezilya-Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Emekli olmak isteyene rakam belli oldu! 1.430 TL prim desteği sağlanacak! Ev hanımlarına gün doğdu! O rakamı ödeyenler...
- LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? LGS tercih takvimi açıklandı mı, nasıl yapılacak 2023?
- Borsa İstanbul ne zaman açılacak 2023? 30 Haziran Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı?
- DGS 2023 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- Bankalar bayramın kaçıncı günü açılacak 2023? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu?
- Emekliye %19.20 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 13.000 TL maaş! SSK, Bağkur emeklisine intibak zammı...
- 2023 - 2024 okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'ün kaçında, hangi tarihte açılacak 2023?
- Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? 11.402 TL zamlı asgari ücret Temmuz ayında yatacak mı?