AK Parti gençlerin hayallerini gerçekleştirdi! Meclisin en genç vekili Zehranur Aydemir’den dikkat çeken sözler

KAPIM GENÇLERE AÇIK

5 yıl sonra geriye baktığında gençler için önemli işlere imza atmış biri olmak istediğini aktaran Aydemir, "Alanlarımın Türkiye'de daha çok gence ve daha çok çocuğa ulaşması erişmesi için gayret çaba sarf edeceğim. Bu oda gençlerin odası, herkesin buraya gelmesi, hayallerinin Meclis gündemine taşınması için elimden geleni yapmak istiyorum. Hangi görüşten olursa olsun kapımız tüm gençlere ve vatandaşlarımıza açık" dedi.