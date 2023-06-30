AK Parti gençlerin hayallerini gerçekleştirdi! Meclisin en genç vekili Zehranur Aydemir'den dikkat çeken sözler
Meclisin en genç milletvekili Zehranur Aydemir: AK Parti bir siyaset okuludur, kadın ve gençlik hareketidir. Cumhurbaşkanımız gençlere verdiği önemi her kademeyi gençlere alan açarak gösterdi.
GENÇLERE ALAN AÇIYOR
AK Parti ile küçük yaşlarda tanıştığını açıklayan Aydemir, "AK Parti bir siyaset okuludur, kadın ve gençlik hareketidir. Cumhurbaşkanımız gençlere verdiği önem ve değeri her kademeyi gençlere alan açarak gösteriyor" dedi.
KEŞKE DEDİKLERİM OLDU
Türkiye yüzyılında bir aktör olarak katkıda bulunmalıyım dedim. Bu mottoyla, bu enerjiyle milletvekili oldum. AK Parti'de gençlerin ne dediğine önem veriliyor. Gençlere söz hakkı veriliyor. Gençlerin fikirlerine hayallerine eleştirilerine değer veriliyor. Cumhurbaşkanımız sürekli gençlerle yol yürüyor. Gençlere alan açan gençlerle olan bir lider" diye konuştu.
ÇOK ŞAŞIRDILAR
Seçim çalışmalarının çok keyifli geçtiğini aktaran Aydemir, "Herkesle samimi şekilde iletişim kurdum, Yaşımı söylediğimde inanmıyorlardı. Seçilecek yerden mi diye sorup bakıyorlardı. 4'ncü sıra adayıydım. Sadece AK Parti seçmeni değil, karşıt görüşlü insanlar da bu kadar genç bir kişinin seçilecek bir yerden aday gösterilmesine şaşırıp takdir ettiler" dedi.
EZBER BOZULDU
Muhalefetin kendilerince z kuşağı tanımlaması yaptığını ve bunun tutmadığını aktaran Aydemir, "Z kuşağı muhaliftir, z kuşağı eleştireldir" dediler. Cumhurbaşkanımız 'Ben gençlerin harflere sıkıştırılmasını doğru bulmuyorum' diyerek 'TEKNOFEST kuşağı' dedi. Harflere sıkıştırılmayacak gençleri sadece 14-28 Mayıs'ta görmedik. Biz gençleri 15 Temmuz'da da pandemide de afetlerde de gördük" dedi.
SÖZLER TUTULACAK
Gençler ilk telefon ve ilk bilgisayar alımlarında ÖTV'den afla biraz daha rahat erişmek istiyorlardı. Sözünü Cumhurbaşkanımız beyannamede verdi."
KAPIM GENÇLERE AÇIK
5 yıl sonra geriye baktığında gençler için önemli işlere imza atmış biri olmak istediğini aktaran Aydemir, "Alanlarımın Türkiye'de daha çok gence ve daha çok çocuğa ulaşması erişmesi için gayret çaba sarf edeceğim. Bu oda gençlerin odası, herkesin buraya gelmesi, hayallerinin Meclis gündemine taşınması için elimden geleni yapmak istiyorum. Hangi görüşten olursa olsun kapımız tüm gençlere ve vatandaşlarımıza açık" dedi.
TANIM GERÇEK DIŞI
Gençler arasında en popüler liderin Erdoğan olduğunu vurgulayan Aydemir, "30 yaş altında 4 vekilimiz, 30 yaşında 2 vekilimiz var. İlk 10 genç vekile bakalım, karşı tarafı göremiyoruz. İlk 5 vekilden 4'ü AK Parti'den" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak 2023? LGS tercih takvimi açıklandı mı, nasıl yapılacak 2023?
- Borsa İstanbul ne zaman açılacak 2023? 30 Haziran Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı?
- DGS 2023 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- Bankalar bayramın kaçıncı günü açılacak 2023? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu?
- Emekliye %19.20 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 13.000 TL maaş! SSK, Bağkur emeklisine intibak zammı...
- 2023 - 2024 okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'ün kaçında, hangi tarihte açılacak 2023?
- Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? 11.402 TL zamlı asgari ücret Temmuz ayında yatacak mı?
- Emeklilik için maddeler tek tek sıralandı! Torba yasa Meclis'e geliyor! EYT 5000 prim, 3600 günden emeklilik, staj ve çıraklık sigortası...
- Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? 6 aylık enflasyon farkı netleşti mi, belli oldu mu?
- Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor 2023? Öğrencilere KDV ve ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar?
- AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? AÖF 2023 yaz okulu kayıtları nasıl, online mı olacak?
- Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?