CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’tan bir skandal daha! Halkın olanı halka parayla sattı

HALKTAN PARALI MESİRE ALANINA TEPKİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ağaçları keserek piknik masası ve beton barbeküleri de koyduğu alanın kendi kiralık bölgeleri olduğunu söyleyen işletme sahibi, her girenden kişi başı 10 lira almaya başladı (10 yaş üzeri çocuklar da dahil) Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, "biz yıllardır bu mesire alanını kullanıyorduk. Kadir Başkan geldi, Tekirdağ Belediye Başkanı diye Muratlı'mdaki mesire alanını sahiplendi. Garibanın pikniğine bile engel oluyor. Girerken üzerinde sadece bir numara olan fiş verip kişi başı 10 lira para alıyorlar. Bu para kimin cebine giriyor. Halk olarak benim piknik alanıma beni parasız sokmuyorlar. bu ne biçim adalet bu ne biçim halkçı belediyecilik?" diyorlar.