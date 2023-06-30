CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'tan bir skandal daha! Halkın olanı halka parayla sattı
Tekirdağ'da, depremzedeleri kaldıkları otelden atmakla gündeme gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şimdi de Muratlı İnanlı Çeşmesi Mesire Alanını, kiraya verdi. Vatandaşlar, daha önce ücretsiz kullandıkları mesire alanına, şimdi 10 TL ödeyerek girebiliyor. Albayrak, mesire alanındaki fidanlar da dahil sayısız ağacı kestirerek çocuk parkı ve içkili lokanta yapmıştı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, daha depremzede haberinin yankıları bitmeden, bir skandalın daha mimarı oldu.
Gezi protestolarında genel başkanına yakın görünmek için her yerde ağaç kesilmesine karşı görünmeye çalışan Albayrak, göreve gelir gelmez Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tarihi 600 yıllık çınarı kestirmiş ardından Muratlı İnanlı Çeşmesi mesire alanındaki taze fidanlar da dahil olmak üzere sayısız ağacı keserek çocuk parkı ve içkili lokanta yapmıştı.
Belediye bünyesinde çalıştıramadığı lokantayı işletemeyince defalarca kiraya vermiş fakat yüksek kira bedeli nedeniyle ihaleyi alanlar hep bırakmıştı.
ÇAREYİ MESİRE ALANINI KİRAYA VERMEKTE BULDU
Bu yere talip çıkmayınca, çareyi, halkın yüzlerce yıldır kullandığı mesire alanını da lokantayla birlikte ihaleye katmakta buldu.
HALKTAN PARALI MESİRE ALANINA TEPKİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ağaçları keserek piknik masası ve beton barbeküleri de koyduğu alanın kendi kiralık bölgeleri olduğunu söyleyen işletme sahibi, her girenden kişi başı 10 lira almaya başladı (10 yaş üzeri çocuklar da dahil) Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, "biz yıllardır bu mesire alanını kullanıyorduk. Kadir Başkan geldi, Tekirdağ Belediye Başkanı diye Muratlı'mdaki mesire alanını sahiplendi. Garibanın pikniğine bile engel oluyor. Girerken üzerinde sadece bir numara olan fiş verip kişi başı 10 lira para alıyorlar. Bu para kimin cebine giriyor. Halk olarak benim piknik alanıma beni parasız sokmuyorlar. bu ne biçim adalet bu ne biçim halkçı belediyecilik?" diyorlar.
İşletme ihalesini alan Çeşme Park lokanta sahibi Mithat Bey," ben buraya yıllık 183 bin lira para verdim. Düzenleme için milyonlarca lira harcadım. 26 dönüm alan bana aittir. Muratlı belediyesi dahi bu alanda bir organizasyon yapsa, belediyeden dahi faturasını keser, parasını alırım. Bu benim yasal hakkım" dedi.
Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'ye, halkın mesire alanını Büyükşehir belediyesi kiraya verdiği için kendisinden dahi para alınacağı özellikle hıdrellez pikniğinden dahi belediyeden para tahsil edileceği söylendiğinde, "biz de orada yapmayız, halk aşağı parasız alanda yapsınlar" dedi.
Yüzlerce yıldır halkın piknik yaptığı İnanlı Çeşmesi mesire alanını ağaç keserek ticarete dönüştüren ve bunu Tekirdağ'daki yüzlerce bilboardla, "Muratlı İnanlı Çeşmesi mesire alanını yaptık" diye reklam yapan ve paralı hale getiren Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a tepkiler büyüyor.
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