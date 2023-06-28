Noterler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Noterler bayramda açık mı, kapalı mı?
"Noterler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tatilde resmi işlerini tamamlayamayanlar bu konu ile ilgili internet üzerinden araştırmalarına hız verdi. Peki, Noterler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Noterler bayramda açık mı, kapalı mı?
"Noterler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Noterler bayramda açık mı, kapalı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli oldu. Bayram öncesi noterdeki evrak işlemlerini bitiremeyenler, noter çalışma düzenlerini ve noterlerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Noterler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Noterler bayramda açık mı, kapalı mı?
NOTERLER BAYRAMDA AÇIK MI?
Noterler resmi tatillerde çalışmıyor. Kurban Bayramı'nda noterler kapalı olacak.
NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?
Yurt genelinde nöbetçi noter uygulaması hayata geçti fakat, Türkiye Noterler Birliği sayfası üzerinden kontrol edildiğinde, nöbetçi olarak faaliyet gösteren noter bürosu yok.
NOTERLER NE ZAMAN AÇILMAYA BAŞLAYACAK?
Noter hizmeti veren kurumlar 3 Temmuz'dan sonra yeniden faaliyete geçecek.
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