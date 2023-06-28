"Noterler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Noterler bayramda açık mı, kapalı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli oldu. Bayram öncesi noterdeki evrak işlemlerini bitiremeyenler, noter çalışma düzenlerini ve noterlerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Noterler ne zaman, hangi tarihte açılacak 2023? Noterler bayramda açık mı, kapalı mı?