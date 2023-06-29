15 Temmuz kahramanın oğlundan dikkat çeken sözler: Bize gurur ve şeref bıraktı
Devletin emanet ettiği silahları millete doğrultan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 7. yıl geçti. O gecenin kahramanlarından Mehmet Güder (58), darbecilere direnmek isterken başından vurularak şehit düştü. Şehidin oğlu İbrahim Güder, "Babamın son kez elini öpmek isterdim. Bize şeref ve gurur bıraktı. Onun fikirleri ve ideallerini yaşatmaya devam edeceğim" dedi.
Fatih'te bir restoranda çalışan Mehmet Güder (58), FETÖ'nün kana buladığı 15 Temmuz gecesi, darbe girişimini öğrenir öğrenmez çalışanlarına, "Bu akşam vatana sahip çıkmazsak ne zaman sahip çıkacağız" diyerek sokağa çıktı.
Vatan Caddesi'ne inmek isteyen helikoptere engel olan kalabalığın arasına katılan Güder, FETÖ'cüler tarafından açılan ateş nedeniyle yere yığıldı. Kahraman Güder, son nefesini vererek şehadet şerbetini içti.
HÜZNÜ VE GURURU BİR ARADA YAŞIYORUZ
Şehidin oğlu İbrahim Güder, aradan geçen 7 yıl sonrasında hem hüznü hem gururu yaşıyor.
İbrahim Güder, "Bayramlar bizim için hüzünlü geçiyor. Yokluğuna halen alışamadık. Vatan için şehadet şerbeti içmesinin gururunu yaşıyoruz ama eksikliği de her geçen gün büyüyor.
Babam vatan için kurban oldu. Bu devlet bu millet için canından fedakârlık etti. Bayramları bayram gibi geçirmeye çalışsak da hüzün içimizi kaplıyor.
Ruhu için dualar okuyoruz. İnanıyoruz ki, cennetle ödüllendirilmiştir." dedi.
BU VATAN BİZLERE MİRAS KALDI
Şehitlerin hepimizin ortak değeri olduğunu kaydeden Güder, şunları söyledi: "Bizler bugün vatanımızda rahat bir şekilde bayram eda ediyorsa bu şehitlerimizin sayesindedir.
Her biri mümtaz bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Vatan için can veren bütün şehitlerimiz bizler için önemlidir. Bizlere miras bıraktıkları bu vatanı gözümüz gibi korumalıyız. Elbette ki babamızın yanımızda olmasını isterdik. Elini öpmek isterdik.
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