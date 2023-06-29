15 Temmuz kahramanın oğlundan dikkat çeken sözler: Bize gurur ve şeref bıraktı

HÜZNÜ VE GURURU BİR ARADA YAŞIYORUZ

Şehidin oğlu İbrahim Güder, aradan geçen 7 yıl sonrasında hem hüznü hem gururu yaşıyor.

İbrahim Güder, "Bayramlar bizim için hüzünlü geçiyor. Yokluğuna halen alışamadık. Vatan için şehadet şerbeti içmesinin gururunu yaşıyoruz ama eksikliği de her geçen gün büyüyor.

Babam vatan için kurban oldu. Bu devlet bu millet için canından fedakârlık etti. Bayramları bayram gibi geçirmeye çalışsak da hüzün içimizi kaplıyor.

Ruhu için dualar okuyoruz. İnanıyoruz ki, cennetle ödüllendirilmiştir." dedi.