Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Depremin yaraları hep beraber saracağız

"65 BİN DEPREMZEDE VATANDAŞIMIZ YURTLARIMIZDA KALIYOR"

Bak, bazı bakanların da bölgede olduğuna işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bayramdan sonra tekrar orada olacak. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Kredi ve Yurtlarda başlangıçta 150 bin kişiyi misafir ettik. Şu anda yaklaşık 65 bin depremzede vatandaşımız bizim yurtlarımızda kalıyor. Onların her türlü ihtiyaçlarını devletimiz karşılıyor. Yaraları hep beraber saracağız. Milletimizi seviyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLADI"

Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye hedefine yürüdüklerini vurgulayan Bak, "Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı hızlı bir şekilde başladı. Biz de bu hükümet içerisinde görevlerimizi yerine getiriyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ve milletimizin talepleri doğrultusunda onlara hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı da bayramların dayanışma ve yardımlaşma için önemli günler olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sorumluluğunu taşıdığımız siyasi hükümet tarzımız, kapsayıcı ve kuşatıcıdır. Türkiye'de var olan hiçbir sorun hükümet gündemi dışında değildir. Yaşanan sorunların ağırlık durumuna göre, hükümetin gündemindedir. Bu anlayışla Türkiye Yüzyılı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun ikinci yüzyılının ilk hükümeti olarak durmaksızın çalışmalara devam ediyoruz. Ülke, vatan hepimizin."