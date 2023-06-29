Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Depremin yaraları hep beraber saracağız
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen yaklaşık 65 bin kişinin bakanlığa bağlı yurtlarda kaldığını belirterek, "Onların her türlü ihtiyaçlarını devletimiz karşılıyor. Yaraları hep beraber saracağız." dedi.
Rize'nin Fındıklı, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde vatandaşlarla bayramlaşan Bak, daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Rize Valiliği ve Rize Belediye Başkanlığınca Rize Sahil Meydanı'nda organize edilen programa katıldı.
Bak, bayramlaşma programının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti, herkesin kazasız, belasız bir bayram geçirmesini diledi.
Önceliklerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çalışmalar olduğuna dikkati çeken Bak, "Millet olarak 6 Şubat depreminde büyük bir dayanışma örneği gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tüm vatandaşlarımız deprem bölgesine desteklerini ortaya koydu. Deprem konutlarının inşaatları hızla devam ediyor. Şu ana kadar 138 binin üzerinde konut inşaatı başladı ve devam ediyor." diye konuştu.
"65 BİN DEPREMZEDE VATANDAŞIMIZ YURTLARIMIZDA KALIYOR"
Bak, bazı bakanların da bölgede olduğuna işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bayramdan sonra tekrar orada olacak. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Kredi ve Yurtlarda başlangıçta 150 bin kişiyi misafir ettik. Şu anda yaklaşık 65 bin depremzede vatandaşımız bizim yurtlarımızda kalıyor. Onların her türlü ihtiyaçlarını devletimiz karşılıyor. Yaraları hep beraber saracağız. Milletimizi seviyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLADI"
Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye hedefine yürüdüklerini vurgulayan Bak, "Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı hızlı bir şekilde başladı. Biz de bu hükümet içerisinde görevlerimizi yerine getiriyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ve milletimizin talepleri doğrultusunda onlara hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı da bayramların dayanışma ve yardımlaşma için önemli günler olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Sorumluluğunu taşıdığımız siyasi hükümet tarzımız, kapsayıcı ve kuşatıcıdır. Türkiye'de var olan hiçbir sorun hükümet gündemi dışında değildir. Yaşanan sorunların ağırlık durumuna göre, hükümetin gündemindedir. Bu anlayışla Türkiye Yüzyılı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun ikinci yüzyılının ilk hükümeti olarak durmaksızın çalışmalara devam ediyoruz. Ülke, vatan hepimizin."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS 2023 sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM DGS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- Bankalar bayramın kaçıncı günü açılacak 2023? Bankalar bayramda kapalı mı, tatil mi, çalışıyor mu?
- Emekliye %19.20 zam tablosu netleşti! 7.500, 8.000 TL üstü alan emekliye 13.000 TL maaş! SSK, Bağkur emeklisine intibak zammı...
- 2023 - 2024 okullar ne zaman açılacak? Okullar Eylül'ün kaçında, hangi tarihte açılacak 2023?
- Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? 11.402 TL zamlı asgari ücret Temmuz ayında yatacak mı?
- Emeklilik için maddeler tek tek sıralandı! Torba yasa Meclis'e geliyor! EYT 5000 prim, 3600 günden emeklilik, staj ve çıraklık sigortası...
- Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? 6 aylık enflasyon farkı netleşti mi, belli oldu mu?
- Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor 2023? Öğrencilere KDV ve ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar?
- AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? AÖF 2023 yaz okulu kayıtları nasıl, online mı olacak?
- Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023? 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?
- THY Emlak Konut kura çekilişi ne zaman yapılacak 2023? Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri başvuru kura çekilişi ne zaman?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? YKS sınav sonuç takvimi belli oldu mu?