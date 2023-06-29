Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babaevine ziyaret!

ŞEHİT ÖĞRETMEN NECMETTİN YILMAZ'IN AİLESİNE ZİYARET

Bakan Tekin, Tunceli'de Haziran 2017'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Torul ilçesindeki babaevine bayram ziyaretinde bulundu. Tekin, şehit öğretmenin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz'ın yanı sıra diğer aile fertleriyle görüştü. Daha sonra Yılmaz ailesi ile aynı apartmanda ikamet eden şehit polis memuru Serdar Oğur'un ailesini de ziyaret eden Tekin, anne Azem Oğur ile görüştü.