Koalisyon masasında kılıçlar kınına girmiyor! Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na salvosuna fondaş Saymaz takviyesi: CHP kaybın nedenini açıklamalı
14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hiçbir oy katkısı vermeden CHP'den 40'a yakın milletvekili koparan küçük ortaklar CHP'ye yönelik açıklamalar yapmaya devam ediyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Kimseye borcumuz yok, helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" açıklamasının ardından mikrofonu 10 milletvekili koparan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu aldı. Karamollaoğlu açıklamasında, "CHP’nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8’i CHP dışından gelmiş oydur. CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı" demişti. CHP fondaşı İsmail Saymaz, koalisyon masasında yaşanan kaosa farkı bir boyut getirerek tepki gösterdi. Karamollaoğlu'nun açıklamalarını alıntılayarak CHP'ye gönderme yapan Saymaz, "Bu durumda CHP’nin oyu yüzde 17-18 mi? Öyleyse CHP kaybın nedenini açıklamalı." ifadelerini kullandı.
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaptı. Arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken tabanının da büyük tepkisini çekti.
KARAMOLLAOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME
Diğer yandan alınan mağlubiyet koalisyon ortaklarını da mutsuz ederken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında seçimlere ortak listeden girdikleri CHP'nin oy oranına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"CHP'NİN YÜZDE 7'Sİ 8'İ DIŞARIDAN!"
"CHP'nin aldığı yüzde 25 oyun içinde en az 7 veya 8'i CHP dışından gelmiş oydur." diyen Karamollaoğlu, ayrıca "Bazı gerçekleri görmezsek belli bir noktaya gelemeyiz. CHP bundan önceki seçimlerde de yüzde 25'i tutturamadı." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, aday olabilmek için CHP listelerinden seçime giren koalisyon masasının küçük ortaklarının temsilcilerine tam 38 tane vekillik dağıtmıştı. İttifak ortağı partilerin milletvekillerinin CHP'den istifa ederek kendi partilerine geçişleriyle CHP'nin 135 olan milletvekili sayısı geçen dönem 146 olan sayısının altında kaldı.
Kılıçdaroğlu kendisine yöneltilen eleştirileri ise, "Biz 200 milletvekili çıkarsaydık ne olacaktı? Yani bizim planlarımızın günlük olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir stratejimiz yok mu?" diyerek savunmuştu.
"HELALİNDEN KAZANMIŞ 15 VEKİLİMİZ VAR"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde CHP'den milletvekili vurgunu yapan bir diğer küçük ortak DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık, hep doğruları söyledik. Kazandığımız her şeyi de anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var" ifadelerini kullanmıştı.
FONDAŞLARI BİLE BIKTI: CHP KAYBIN NEDENİNİ AÇIKLAMALI
CHP fondaşı İsmail Saymaz, Karamollaoğlu'nun CHP'nin aldığı oyların yüzde 7-8'inin hariçten geldiğini söylemişinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu duruma tepki gösterdi.
CHP cephesine sitemkar bir paylaşımda bulunan fondaş gazeteci İsmail Saymaz, paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:
Karamollaoğlu, CHP'nin aldığı yüzde 25'ten 7-8'inin hariçten geldiğini savunuyor.
Diyor ki "Bu ittifakın oyu."
Bu durumda CHP'nin oyu yüzde 17-18 mi?
Öyleyse CHP kaybın nedenini açıklamalı.
Değilse oyuna sahip çıkmalı.
CHP seçmenini yok sayan bu hesaba neden itiraz etmiyor?
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